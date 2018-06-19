Xiaomi'nin Yeni Android One Telefonu Sızdırıldı

Google destekli Android One telefonların sayısı her geçen gün artıyor ve hiç şüphesiz bu cihazların en iyilerinden bir tanesi de Xiaomi Mi A1. Ancak bu modelin eskidiğini fark eden ve yeni versiyon üzerinde çalışan Xiaomi, Mi A2'nin sızdırılmasına engel olamadı.

2017 yılında kullanıcılara sunulan ve şirketin ilk Android One modeli olan Xiaomi Mi A1, orta seviye özellikleriyle dikkat çekiyordu. Tasarım açısından diğer Android One telefonlarından daha gösterişli olan Mi A1, Snapdragon 625 yonga setinden gücünü alıyor ve arka tarafta çift kamera barındırıyordu. Sızdırılan yeni modelin ise daha başarılı olduğunu söylemek gerekiyor.

Mi A1'e oranla daha küçük çerçeveye sahip olduğu görülen Xiaomi Mi A2'nin 6 inçlik 2160x1080 çözünürlüğünde 18:9 formatlı bir ekranı bulunuyor. Bu anlamda cihazın metal tasarımının ve parmak izi okuyucusunun şık durduğunu söyleyebiliriz.

Donanım açısından ise Mi A2'nin hiç de fena olmadığını belirtmek gerekiyor çünkü gücünü Snapdragon 660 yonga setinden alıyor. 4GB / 6GB RAM seçeneğini barındıran Mi A2'de 32GB / 64GB / 128GB dahili depolama seçeneklerinin de yer aldığı ifade ediliyor.

Ayrıca yılın ilk döneminde Çin'de piyasaya sürülen Mi 6X'in global pazarda Mi A2 adıyla geleceği düşünülüyor. Tabii ki böylelikle önceden kullanıcı yorumlarını edinme şansına sahip olan Xiaomi'nin henüz resmi bir açıklama yapmadığını da hatırlatmak gerekiyor. Fakat bazı iddialara göre yeni Mi A2, 8 Ağustos tarihinde tanıtılacak.