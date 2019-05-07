Xiaomi, Nisan Ayının En Hızlı Android Telefonları Sıralamasına Damga Vurdu

AnTuTu’nun belirlediği Nisan ayının en hızlı Android telefonları sıralamasında Xiaomi, listede ilk üç sıraya yerleşerek önemli bir başarıya imza attı.

Listede ilk sırayı Xiaomi Mi 9 Explorer alırken, ikinci sırada vanilla Mi 9 ve üçüncü sırada da Black Shark 2 oyun telefonu yer aldı. Tüm bu telefonların gücünü Snapdragon 855 yonga setinden aldığını da belirtelim.

Xiaomi bu liderliği, geçtiğimiz ayın lideri Meizu 16s’ten devraldı. Ayrıca bu listede ZTE Axon 10 Pro 5G’nin yer almadığını da hatırlatmak gerekiyor. Çünkü bu telefon 380.000’lik bir skora ulaşmıştı (bir başka S855 telefonu, ancak bu skor F2FS dosya sistemi kullanılarak arttırıldı).

Oppo Reno 10x zoom, Lenovo Z6 Pro, nubia Red Magic 3 gibi telefonlar ve Axon Mayıs ayında piyasaya sürülecek. Bu nedenle bu telefonlar Nisan ayı listesinde yer almadı ancak bir sonraki ayın listesinde birkaç yeni ismi görmeyi umuyoruz.

Bu listede ilk 10’a baktığımızda bazı oyun telefonlarının da listeye girdiğini görüyoruz. Örneğin vivo İQOO ve İQOO Monster modeli, ZTE nubia Red magic Mars (Snapdragon 845 işlemcili) ve Honor View 20 (yüksek performans modunda çalışan Kirin 980 işlemcili). Ayrıca Samsung’un Galaxy S10 ve S10+ amiral gemileri, oyun telefonu olarak pazarlanmasalar da ilk 10’a girmeyi başarmış durumda.