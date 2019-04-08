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Xiaomi Redmi 7 Açık Kalma Rekoru Kırdı

Redmi 7, Çift Arka Kamera ve 4.000mAh Batarya ile Geliyor
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | Mobil

Kısa süre önce tanıtılan Xiaomi Redmi 7, küçük bir rekorla başladı. Donanımsal özellikleri ile dikkatleri üzerine çeken ve birçok kullanıcı tarafından beğenilen Redmi 7, açık kalma rekoru kırarak, rüştünü ispatladı.

Çin merkezli en önemli telefon üreticilerinin başında gelen Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda Redmi 7 adını verdiği yeni cihazını tanıtmıştı. Özellikle güç tüketimi konusundaki başarısıyla dikkatleri üzerine geçen Redmi 7, küçük bir rekor kırdı.

Çin’in en büyük sosyal medya platformu Weibo üzerinden yapılan canlı yayında, Redmi 7’nin ne kadar uzun süre açık kalacağı test edildi. 28 milyondan fazla izlenen yayında telefon 435 saat boyunca açık kalmayı başardı. Bu da 18 gün 3 saat gibi bir süreye denk geliyor. Redmi 7'nin açık kalma süresini ise yalnızca 205 kişi tahmin edebildi. Gelişmiş güç tasarrufu ve akıllı arka plan güç tüketim özellikleri sayesinde cihazın tam şarjının normal kullanımda 2 gün boyunca gidilebileceği öğrenildi.

Xiaomi Redmi 7 özellikleri

Bağlantı Teknoloji GSM / CDMA / HSPA / LTE
Çıkış Açıklama Mart 2019
Çıkış Tarihi Mart 2019
Gövde Boyutlar 158.7 x 75.6 x 8.5 mm (6.25 x 2.98 x 0.33 in)
Apırlık 180 g (6.35 oz)
SIM Çift SIM
   
Ekran Tip IPS LCD, 16M renkler
Boyut 6.26 inç, 97.8 cm2 (~81.5% ekran-çerçeve oranı)
Çözünürlük 720 x 1520 piksel, 19:9 ratio (~269 ppi)
Koruma Corning Gorilla Glass 5
Platform İşletim Sistemi Android 9.0 (Pie); MIUI 9
Çip Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm)
CPU Octa-core (4x1.8 GHz Kryo 250 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 250 Silver)
GPU Adreno 506
Bellek Kart slotu 512GB'a kadar microSD
Dahili 64 GB, 4 GB RAM ya da 32 GB, 3 GB RAM ya da 16 GB, 2 GB RAM
Ana Kamera Tek 12 MP, f/2.2, 1.25µm, PDAF
2 MP, depth sensor
Özellikler LED flash, HDR, panorama
Video [email protected]/60fps
Ön Kamera Tek 8 MP
Özellikler HDR
Video [email protected]
Ses Hoparlör Var
3.5mm jak Var
  Aktif gürültü engelleme özelliği
Batarya   4000 mAh
Şarj Hızlı Şarj 10W
Özellikler Sensörler Parmak izi (arkaya monte), ivmeölçer, yakınlık, pusula
Diğer Renkler Siyah, Kırmızı, Mavi
Fiyatı 2000TL

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