Xiaomi Redmi 7 Açık Kalma Rekoru Kırdı

Kısa süre önce tanıtılan Xiaomi Redmi 7, küçük bir rekorla başladı. Donanımsal özellikleri ile dikkatleri üzerine çeken ve birçok kullanıcı tarafından beğenilen Redmi 7, açık kalma rekoru kırarak, rüştünü ispatladı.
Çin merkezli en önemli telefon üreticilerinin başında gelen Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda Redmi 7 adını verdiği yeni cihazını tanıtmıştı. Özellikle güç tüketimi konusundaki başarısıyla dikkatleri üzerine geçen Redmi 7, küçük bir rekor kırdı.
Çin’in en büyük sosyal medya platformu Weibo üzerinden yapılan canlı yayında, Redmi 7’nin ne kadar uzun süre açık kalacağı test edildi. 28 milyondan fazla izlenen yayında telefon 435 saat boyunca açık kalmayı başardı. Bu da 18 gün 3 saat gibi bir süreye denk geliyor. Redmi 7'nin açık kalma süresini ise yalnızca 205 kişi tahmin edebildi. Gelişmiş güç tasarrufu ve akıllı arka plan güç tüketim özellikleri sayesinde cihazın tam şarjının normal kullanımda 2 gün boyunca gidilebileceği öğrenildi.
Xiaomi Redmi 7 özellikleri
|Çıkış
|Açıklama
|Mart 2019
|Çıkış Tarihi
|Mart 2019
|Gövde
|Boyutlar
|158.7 x 75.6 x 8.5 mm (6.25 x 2.98 x 0.33 in)
|Apırlık
|180 g (6.35 oz)
|SIM
|Çift SIM
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|Ekran
|Tip
|IPS LCD, 16M renkler
|Boyut
|6.26 inç, 97.8 cm2 (~81.5% ekran-çerçeve oranı)
|Çözünürlük
|720 x 1520 piksel, 19:9 ratio (~269 ppi)
|Koruma
|Corning Gorilla Glass 5
|Platform
|İşletim Sistemi
|Android 9.0 (Pie); MIUI 9
|Çip
|Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm)
|CPU
|Octa-core (4x1.8 GHz Kryo 250 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 250 Silver)
|GPU
|Adreno 506
|Bellek
|Kart slotu
|512GB'a kadar microSD
|Dahili
|64 GB, 4 GB RAM ya da 32 GB, 3 GB RAM ya da 16 GB, 2 GB RAM
|Ana Kamera
|Tek
|12 MP, f/2.2, 1.25µm, PDAF
2 MP, depth sensor
|Özellikler
|LED flash, HDR, panorama
|Video
|[email protected]/60fps
|Ses
|Hoparlör
|Var
|3.5mm jak
|Var
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|Aktif gürültü engelleme özelliği
|Batarya
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|4000 mAh
|Şarj
|Hızlı Şarj 10W
|Özellikler
|Sensörler
|Parmak izi (arkaya monte), ivmeölçer, yakınlık, pusula
|Diğer
|Renkler
|Siyah, Kırmızı, Mavi
|Fiyatı
|2000TL
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