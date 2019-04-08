Xiaomi Redmi 7 Açık Kalma Rekoru Kırdı

Kısa süre önce tanıtılan Xiaomi Redmi 7, küçük bir rekorla başladı. Donanımsal özellikleri ile dikkatleri üzerine çeken ve birçok kullanıcı tarafından beğenilen Redmi 7, açık kalma rekoru kırarak, rüştünü ispatladı.

Çin merkezli en önemli telefon üreticilerinin başında gelen Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda Redmi 7 adını verdiği yeni cihazını tanıtmıştı. Özellikle güç tüketimi konusundaki başarısıyla dikkatleri üzerine geçen Redmi 7, küçük bir rekor kırdı.

Çin’in en büyük sosyal medya platformu Weibo üzerinden yapılan canlı yayında, Redmi 7’nin ne kadar uzun süre açık kalacağı test edildi. 28 milyondan fazla izlenen yayında telefon 435 saat boyunca açık kalmayı başardı. Bu da 18 gün 3 saat gibi bir süreye denk geliyor. Redmi 7'nin açık kalma süresini ise yalnızca 205 kişi tahmin edebildi. Gelişmiş güç tasarrufu ve akıllı arka plan güç tüketim özellikleri sayesinde cihazın tam şarjının normal kullanımda 2 gün boyunca gidilebileceği öğrenildi.

Xiaomi Redmi 7 özellikleri

Bağlantı Teknoloji GSM / CDMA / HSPA / LTE

Çıkış Açıklama Mart 2019 Çıkış Tarihi Mart 2019

Gövde Boyutlar 158.7 x 75.6 x 8.5 mm (6.25 x 2.98 x 0.33 in) Apırlık 180 g (6.35 oz) SIM Çift SIM

Ekran Tip IPS LCD, 16M renkler Boyut 6.26 inç, 97.8 cm2 (~81.5% ekran-çerçeve oranı) Çözünürlük 720 x 1520 piksel, 19:9 ratio (~269 ppi) Koruma Corning Gorilla Glass 5

Platform İşletim Sistemi Android 9.0 (Pie); MIUI 9 Çip Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm) CPU Octa-core (4x1.8 GHz Kryo 250 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 250 Silver) GPU Adreno 506

Bellek Kart slotu 512GB'a kadar microSD Dahili 64 GB, 4 GB RAM ya da 32 GB, 3 GB RAM ya da 16 GB, 2 GB RAM

Ana Kamera Tek 12 MP, f/2.2, 1.25µm, PDAF

2 MP, depth sensor Özellikler LED flash, HDR, panorama Video [email protected]/60fps

Ön Kamera Tek 8 MP Özellikler HDR Video [email protected]

Ses Hoparlör Var 3.5mm jak Var Aktif gürültü engelleme özelliği

Batarya 4000 mAh Şarj Hızlı Şarj 10W

Özellikler Sensörler Parmak izi (arkaya monte), ivmeölçer, yakınlık, pusula