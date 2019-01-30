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Xiaomi, Android Go ile Çalışan Yeni Telefonu Redmi Go'yu Tanıttı

Xiaomi Redmi Go Tanıtıldı
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | Mobil

Xiaomi’nin bir süredir çeşitli sızıntılara konu olan akıllı telefonu Redmi Go, nihayet Xiaomi tarafından resmi olarak tanıtıldı. Xiaomi, Redmi Go’yu bu sabah Twitter’da paylaştığı bir görselle tanıttı. Paylaşılan bu görsel, Ishan Agarwal tarafından geçen hafta paylaşılan bir sızıntı haberindeki tasarımı onaylar nitelikte.

Xiaomi’nin paylaşımında ayrıca Redmi Go’nun 5 inç’lik 720 piksel çözünürlüğünde bir ekrana, 1.4Ghz’lik dört çekirdekli Snapdragon yonga setine, 3.000mAh’lik bir bataryaya, 8 MP’lik bir arka kameraya ve 5 MP’lik bir ön kameraya sahip olduğu belirtiliyor.

Bir diğer deyişle, Agarwal’ın sızıntı paylaşımı, Xiaomi’nin resmi paylaşımından daha fazla detay içeriyor. Sızıntı paylaşımında cihazın, Snapdragon 425 yonga seti (1.4Ghz’lik dört çekirdekli işlemci), 1GB RAM, arttırılabilir 8GB depolama alanı ve Android 8.1 tabanlı Android Go işletim sistemiyle geleceği iddia ediliyordu.

Aslında Redmi Go için üzerinde ufak tefek değişiklikler yapılmış bir Xiaomi Redmi 2 demek de yanlış olmaz. Xiaomi Redmi 2’de de 1GB RAM, arttırılabilir 8GB depolama alanı ve 8 MP arka kamera bulunuyor. Ancak Redmi 2’de Redmi Go’dan farklı olarak, daha eski dört çekirdekli bir yonga seti (Snapdragon 410), 2.200mAh’lik bir batarya ve 2 MP’lik bir ön kamera yer alıyor. Ayrıca Redmi Go, Redmi 2 ile aynı çözünürlükte olsa da biraz daha büyük bir ekran sunuyor.

Redmi Go ile ilgili en çok merak edilen konulardan birisi de cihazın fiyatı. Çünkü Xiaomi cihazları için inanılmaz fiyat etiketleri belirleyebiliyor. WinFuture adlı web sitesine göre, düşük seviyeli bu akıllı telefon Avrupa’da 80 Euro’dan daha az bir fiyata, yaklaşık olarak 91 Dolar’a (yaklaşık 485 TL) satılacak. Eğer doğruysa bu fiyat Redmi Go’nun, 100 Dolar’lık (yaklaşık 530 TL) Nokia 1 ve yaklaşık 90 Dolar’lık (yaklaşık 480 TL) Samsung Galaxy J2 Core gibi büyük isimli birkaç rakibinden daha ucuz olmasını sağlayacak.

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