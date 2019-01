Xiaomi, Android Go ile Çalışan Yeni Telefonu Redmi Go'yu Tanıttı

Xiaomi’nin bir süredir çeşitli sızıntılara konu olan akıllı telefonu Redmi Go, nihayet Xiaomi tarafından resmi olarak tanıtıldı. Xiaomi, Redmi Go’yu bu sabah Twitter’da paylaştığı bir görselle tanıttı. Paylaşılan bu görsel, Ishan Agarwal tarafından geçen hafta paylaşılan bir sızıntı haberindeki tasarımı onaylar nitelikte.

Xiaomi’nin paylaşımında ayrıca Redmi Go’nun 5 inç’lik 720 piksel çözünürlüğünde bir ekrana, 1.4Ghz’lik dört çekirdekli Snapdragon yonga setine, 3.000mAh’lik bir bataryaya, 8 MP’lik bir arka kameraya ve 5 MP’lik bir ön kameraya sahip olduğu belirtiliyor.

Bir diğer deyişle, Agarwal’ın sızıntı paylaşımı, Xiaomi’nin resmi paylaşımından daha fazla detay içeriyor. Sızıntı paylaşımında cihazın, Snapdragon 425 yonga seti (1.4Ghz’lik dört çekirdekli işlemci), 1GB RAM, arttırılabilir 8GB depolama alanı ve Android 8.1 tabanlı Android Go işletim sistemiyle geleceği iddia ediliyordu.

"GO" for something new! Today we're introducing the new #RedmiGo. RT if you'll be getting one #GoSmartDoMore pic.twitter.com/H9lPR9C5Sm