Xiaomi Redmi K30 5G Kısa Sürede Tükendi

Xiaomi Redmi K30 5G satışa sunulduğu dakikadan itibaren yoğun bir talep ile karşılaştı. İşte açıklanan yeni detaylar!

Hızlıca Tükendi!

Xiaomi geçtiğimiz sene tanıttığı Redmi K20 serisi ile ciddi satış başarılarına imza attı. Serinin halefi konumundaki Redmi K30 serisi de özellikleri ve tasarımları ile bu noktaya erişebilir gibi gözüküyor. Öte taraftan geçtiğimiz ay tanıtılan Redmi K30 5G geçtiğimiz saatlerde belirli bölgelerde satışa sunuldu.

Weibo üzerinden yapılan paylaşıma göre satışa sunulan ilk parti yaklaşık olarak iki saat gibi kısa bir süre içerisinde tükendi. Şirket bu süreçte kaç birim cihazın satıldığı yönünde herhangi bir açıklama yapmadı. Öte taraftan ikinci parti satışın 10 Ocak tarihinde yapılacağı açıklandı.

Redmi K30 5G sahip olduğu Snapdragon 765G işlemci ile birlikte Oppo Reno 3 Pro ve Realme X50 5G modellerine doğrudan rakip olarak beliriyor.

5G desteğinin şu an belirli bölgelerde kullanılabilir olması nedeni ile bu modelin satışa sunulacağı bölgeler de kısıtlı olacaktır. Yani Redmi K30 serisini ülkemizde görmeyi bekliyor olsak da Redmi K30 5G muhtemelen ülkemizde satışa sunulmayacak. Ortaya çıkabilecek gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip edin.