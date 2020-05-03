Xiaomi Redmi K30i 48MP Ana Kamera İle Birlikte Gelecek!

Redmi'nin yeni modeli Redmi K30i'nin kamerası ile ilgili bilgiler ortaya çıkıyor. Redmi K30i'nin ana kamerasının 48MP olduğu doğrulandı.

Redmi K30i 48MP Ana Kameraya Sahip Olacak!

Redmi birkaç ay önce Redmi K30 modeli ile dikkatleri üzerinde topladıktan sonra yeni modellerine yoğunlaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde Redmi Note 9 modellerini piyasaya süren şirket, şimdi K30i modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde K30i modelinin 48MP kamera ile geleceği ortaya atılmıştı.

TENAA raporlarında yapılan araştırmada bu bilginin büyük ihtimalle doğru olduğu biliniyordu ancak kesin bir bilgi yoktu. Konu ile ilgili detaylara inilince kamera ile alakalı bilginin MIUI sistem kodunda bulunduğu ortaya çıktı. Aynı amanda cihazın arka kısmında 4 adet kamera taşıyor olması da muhtemel.

Cihaz hakkında genel olarak bilinenler bunlar. Redmi K30 modeli 64MP kamera ile birlikte gelirken K30i modeli 48MP'lik kamera ile beraber gelecek. Tabi bu da cihazın biraz daha alt segment olduğunu ortaya çıkarıyor. Ancak K30i modelinin 5G teknolojisine sahip olacağı bilgisi de var. Bakalım Redmi K30i ne zaman tanıtılacak.