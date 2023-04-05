Xiaomi, Redmi Note 12 Serisini Türkiye'de Tanıttı: İşte Fiyatlar!

Xiaomi, "Her Yönüyle Etkileyici" Redmi Note 12 Serisi'ni Türkiye'de tanıttı. Yeni serinin en merakla beklenen telefonlaı Redmi Note 12 ve Redmi Note 12 Pro, üst düzey akıllı telefon özelliklerini daha fazla kullanıcıya erişilebilir kılmayı hedefliyor.

Redmi Note 11 Serisi'nin başarısının ardından şekillenen Redmi Note 12 Serisi, kamera sistemi, pil ömrü, şarj hızı ve kullanıcı dostu tasarım gibi birçok geliştirmeye sahip. Bu özellikler arasında 108 MP'lik profesyonel kalitede kamera, 120Hz ekran yenileme hızına sahip büyük bir 6,67 inç FHD+ AMOLED Nokta Ekran, Dolby Vision® ve Dolby Atmos® sürükleyici ses teknolojisi desteği, 33W hızlı şarj ve 5.000mAh (tip) uzun ömürlü pil yer alıyor.

Redmi Note 12 Pro, 1/1,52 inç Samsung sensörün yanı sıra 9'u 1 arada piksel gruplama ve çift doğal ISO ile portre çekimlerinde doğal bir bokeh efekti oluşturmaya olanak tanıyan 2 MP derinlik kamerasına sahip. FilmCamera filtreleri ve ProCut özelliği sayesinde yaratıcılık da yeni bir seviyeye taşınmış durumda. Ayrıca keskin ve doğal görünümlü selfie'ler için 16 MP ön kamera da bulunuyor.

Redmi Note 12, Snapdragon 685 işlemcisi sayesinde işlemleri akıcı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştiriyor. 33W hızlı şarj ve 5.000mAh uzun ömürlü pil özellikleri sayesinde pil endişesi olmadan daha fazla uygulama kullanma olanağı tanıyor. Ayrıca yapay zekâ destekli üst düzey üçlü kamera kurulumu ve Gece Modu özelliği de cihazın kamera gücünü bütçe dostu fiyatlarla daha fazla kullanıcıya ulaştırmasını sağlıyor.

Redmi Note 12 Özellikleri

Ekran: 6,67 inç, FHD+, 120 Hz, 1200 nit, Super AMOLED

6,67 inç, FHD+, 120 Hz, 1200 nit, Super AMOLED İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685

Qualcomm Snapdragon 685 RAM: 4/6/8 GB (LPDDR4X)

4/6/8 GB (LPDDR4X) Depolama: 64/128 GB (UFS 2.2)

64/128 GB (UFS 2.2) Ön Kamera: 13MP (f/2.45)

13MP (f/2.45) Arka Kamera: 48MP (f/1.8) + 8MP (f/2.2) + 2MP (f/2.4)

48MP (f/1.8) + 8MP (f/2.2) + 2MP (f/2.4) Pil: 5.000 mAh (33W)

5.000 mAh (33W) İşletim Sistemi: MIUI 14 (Android 13)

MIUI 14 (Android 13) Bağlantı: Çift 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS + GLONASS, USB Type-C, 3.5 mm kulaklık

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS + GLONASS, USB Type-C, 3.5 mm kulaklık Boyutlar ve Ağırlık: 165,66 x 75,96 x 7,85 mm, 183g

Redmi Note 12 Pro Özellikleri

Ekran: 6,67 inç FHD+, 120 Hz, OLED

6,67 inç FHD+, 120 Hz, OLED İşlemci: MediaTek Dimensity 1080

MediaTek Dimensity 1080 RAM: 6/8/12 GB (LPDDR4X)

6/8/12 GB (LPDDR4X) Depolama: 128/256 GB (UFS 2.2)

128/256 GB (UFS 2.2) Ön Kamera: 16MP

16MP Arka Kamera: 50MP + 8MP + 2MP

50MP + 8MP + 2MP Pil: 5.000 mAh (67W)

5.000 mAh (67W) İşletim Sistemi: MIUI 13 (Android 12)

MIUI 13 (Android 12) Bağlantı: 5G SA / NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC

5G SA / NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC Boyutlar ve Ağırlık: 162,9 x 76 x 7,9 mm, 187g

Redmi Note 12 Serisi Türkiye Fiyatı

Redmi Note 12, 6 Nisan tarihinden itibaren satışa sunulacak ve 8.499 TL fiyat etiketine sahip olacak. Redmi Note 12 Pro ise 16 Nisan tarihinde satışa çıkacak ve 10.999 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla gelecek.