Xiaomi Redmi Note 8 Serisi Başarıya Doymuyor

29 Ağustos tarihinde Xiaomi tarafından küresel duyurusu yapılan Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro başarıdan başarıya koşuyor.

Üç Ayda Milyonları Devirdi

Tanıtımının ve satışa sunulmasının ardından üç ay geçen Redmi Note 8 ailesi, bu kısa sürede on milyon birim satıldı. Bu başarıyı kutlamak isteyen şirket, Redmi Note 8 için internet sitesi üzerinden indirim yaptı. Ancak bazı üzücü detaylar var.

Şirketin indirim yaptığı varyasyon yalnızca 6 GB / 128 GB modeli için geçerli. Bununla birlikte söz konusu indirim yalnızca Çin sınırları içerisindeki müşterilere hitap ediyor.

Note 8 ailesinin ulaştığı satış başarısı kendi başına oldukça etkileyici. Bununla birlikte Note 7 ailesinin istatistikleri ile kıyaslandığında daha da dikkat çekici hale geliyor. Önceki seri on milyon birim satışına ulaşmak için dört aylık bir süreye ihtiyaç duymuştu.

Yeni Odak K30

Bu dönüm noktasını şimdilik geride bıraktığını vurgulayan Xiaomi, yarın gerçekleşecek olan Redmi K30 duyurusuna odaklanacağını belirtti. Redmi markasının ilk 5G modeli olacak olan K30, tam ekran deneyimi ve ekran içinde ikili ön kamera gibi detaylarla birlikte gelecek.

Muhtemelen Redmi K30 ve Redmi K30 Pro modelleri ile karşılaşacağız. Bununla birlikte yalnızca Pro modelde 5G desteği göreceğimizi ve yine yalnızca bu modelde hızlı şarj desteğinin olacağını tahmin ediyoruz.