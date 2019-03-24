Xiaomi Türkiye’de İlk Kez Bir Ürün Tanıtacak

Çinli akıllı telefon üreticileri giderek dünya genelinde daha çok pazarda faaliyet göstermeye başlıyor. Bununla birlikte Çinli teknoloji firmalarının Türkiye ilgisi de artıyor.

İlk olarak Çinli akıllı telefon üreticilerinden Honor Türkiye pazarına giriş yapmış, hemen ardından da Oppo markası ülkemize gelmişti. En popüler Çinli akıllı telefon üreticilerinden birisi olan Xiaomi ise bir süre kafaları karıştıran açıklamalar yaptıktan sonra nihayet, kısa süre önce Türkiye pazarına resmi olarak giriş yapmıştı.

Şimdiye kadar Türkiye’de iki adet mağaza açan Xiaomi, ilk basın toplantısını da önümüzdeki hafta düzenleyeceğini ve bu toplantıda ülkemizdeki ilk ürün lansmanını yapacağını açıkladı.

Söz konusu lansmanda hangi Xiaomi ürününün tanıtılacağı açıklanmasa da, kısa süre önce tanıtılan ve bazı ülkelerde satışa çıkarılan, şirketin yeni amiral gemisi Xiaomi Mi 9 modelinin tanıtılacağı tahmin ediliyor.

Xiaomi’nin daha önce hiçbir yerde tanıtmadığı bir telefonu ilk kez Türkiye’de tanıtması pek mümkün görünmüyor. Çünkü Çinli üreticiler yeni bir ürünü ilk kez tanıtacaklarında bu tanıtımı genellikle kendi ülkelerinde yapıyor. Bu nedenle ülkemizde tanıtılacak olan ilk Xiaomi ürününün, daha önce tanıtılan bir model ya da Mi 9 modeli olması bekleniyor.