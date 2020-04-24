Xiaomi Uçtukça Uçuyor: 150 MP Kameralı Akıllı Telefon

Çin'in ve tüm dünyanın en çok beğendiği akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olan Xiaomi 150 MP kameralı akıllı telefon geliştirmek için kolları sıvadı. Şirketin uzun vadede kamera talebine cevap vermesi bekleniyor.

Akıllı telefonlar eski dönemlerde sadece arama yapmak veya mesajlaşmak için kullanılıyordu. Şimdi ise sayısız alanda kullanım imkanı sunuluyor. Özellikle de kameralar bu sektörün en çok dikkat çeken yanlarından bir tanesi. Xiaomi tarafından açıklanmasa bile kameralar ile ilgili bazı sızıntılar geldi. Şirket göründüğü kadarıyla kamera alanında uçuşa geçmek istiyor.

Xiaomi 150 MP kameralı cep telefonu

108MP kameralı Mi Note 10 Pro, 108MP kameralı ilk akıllı telefon olarak ortaya çıkmıştı. Bu model aynı zamanda Xiaomi için de önemli bir kendisini ispatlama fırsatıydı. Şimdi ise şirket bir adım daha ötesine geçmek istiyor.

Akıllı telefon kameraları alanında şimdilik zirvelerde Samsung bulunuyor. Hem kendisine hem de tüm dünyaya kamera sensörü gönderme gücüne sahip olan Samsung, çok daha ileri düzey kameralar üretmek istiyor. Xiaomi ise Samsung ile rekabet edebilecek düzeyde olduğunu davranışları ile ifade ediyor. İşin ilginç tarafı ise üretilmesi planlanan 150 MP kameraya sahip akıllı telefonların kameralarının Samsung tarafından yapılacağı.

Samsung geliştirmiş olduğu kamera nano teknolojisi ile birlikte görüntü kalitesini büyük oranda arttırmayı başarmıştı. Xiaomi için üretilecek akıllı telefonlarda da yine aynı kameraların kullanılması bekleniyor. Muhtemelen önümüzdeki günlerde birçok akıllı telefon üreticisi Samsung kameralarını kullanacak. Peki siz Xiaomi tarafından çıkarılacak böyle bir akıllı telefon için ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.