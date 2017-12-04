Xiaomi Yeni Redmi 5 ve Redmi 5 Plus Akıllı Telefonlarını Gösterdi

Dünyanın en büyük 4. akıllı telefon üreticisi olan Çinli Xiaomi firması, Redmi 5 ve Redmi 5 Plus adlı akıllı telefonlarını Çin'de perşembe günü tanıtmaya hazırlanıyor. Bu tanıtımın hemen öncesinde de Xiaomi'nin ürün direktörü Donovan Sung, Twitter üzerinde bu cihazların görüntülerini paylaştı.

Bu akıllı telefonlar ile ilgili henüz teknik özellikler yayınlanmadı fakat görüntülere bakarsak çok ince çerçeveye ve 18:9 oranlı ekranlara sahip olduklarını görebiliyoruz. Yani bu yıl piyasaya çıkan birçok akıllı telefonda yer alan ekranlar ile hemen hemen aynı özelliklere sahip ekranlar ile gelecek olan Xiaomi Redmi'lerin farkı ise fiyatları olacak. Redmi 5 ve Redmi 5 Plus'ın Twitter'da yayınlanan görüntülerini içeren tweet de hemen aşağıda yer alıyor.

Is everyone ready for the all-new Redmi 5 and Redmi 5 Plus? We're launching these two new devices in China on Thursday Dec 7. Giving everyone a sneak preview! 😎 #Xiaomi pic.twitter.com/ESbaejpTJV — Donovan Sung (@donovansung) 4 Aralık 2017

Fiyatlarının rakiplerinden biraz daha uygun olması beklenen bu Redmi serisi en çok da Hindistan'da satış rekorları kırıyor. Hatta Redmi ile Redmi Note 4 modelleri Hindistan'daki en popüler 2 akıllı telefon olmuş ve Xiaomi'nin Samsung'u geçerek Hindistan'ın bir numaralı akıllı telefon markası olmasını sağlamışlardı.

Redmi 5'in ne kadarlık bir fiyata sahip olacağını bilmiyoruz. Fakat Redmi 4A'nın ülkemizdeki 750TL civarı fiyatını göz önünde bulundurursak Redmi 5'in de oldukça uygun fiyatlı olacağını tahmin edebiliriz. Ayrıca 750TL'lik bu akıllı telefon 5 inç'lik HD ekran, parmak izi okuyucu, metal kasa, Qualcomm Snapdragon 435 işlemci, 13 megapiksel kamera ve 4.100mAh batarya gibi gayet iyi özellikleri kullanıcılara sunuyor. Biz de fiyatına göre kullanıcısına bol ve gelişmiş özellikler sunan Redmi serisinin aynı başarıyı devam ettireceğini tahmin ediyoruz. Redmi 5 ve Redmi 5 Plus ile ilgili daha fazla bilgiyi ise 7 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek olan resmi tanıtım sırasında elde edeceğiz.