Xiaomi Yeni Redmi 5 ve Redmi 5 Plus Akıllı Telefonlarını Gösterdi

Dünyanın en büyük 4. akıllı telefon üreticisi olan Çinli Xiaomi firması, Redmi 5 ve Redmi 5 Plus adlı akıllı telefonlarını Çin'de perşembe günü tanıtmaya hazırlanıyor. Bu tanıtımın hemen öncesinde de Xiaomi'nin ürün direktörü Donovan Sung, Twitter üzerinde bu cihazların görüntülerini paylaştı.

Bu akıllı telefonlar ile ilgili henüz teknik özellikler yayınlanmadı fakat görüntülere bakarsak çok ince çerçeveye ve 18:9 oranlı ekranlara sahip olduklarını görebiliyoruz. Yani bu yıl piyasaya çıkan birçok akıllı telefonda yer alan ekranlar ile hemen hemen aynı özelliklere sahip ekranlar ile gelecek olan Xiaomi Redmi'lerin farkı ise fiyatları olacak. Redmi 5 ve Redmi 5 Plus'ın Twitter'da yayınlanan görüntülerini içeren tweet de hemen aşağıda yer alıyor.

Is everyone ready for the all-new Redmi 5 and Redmi 5 Plus? We're launching these two new devices in China on Thursday Dec 7. Giving everyone a sneak preview! 😎 #Xiaomi pic.twitter.com/ESbaejpTJV