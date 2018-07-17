Yahoo Messenger Resmi Olarak Kapatıldı

İlk olarak 1998 yılında hayatımıza giren ve anlık mesajlaşma sağlayan Yahoo Messenger artık tamamen kapatıldı. Önce uygulamayı daha sonrasında ise hizmeti kapatan Yahoo, mesajlaşma sistemindeki düşük kullanıcı sayısından memnun değildi.

"Yahoo Messenger, 17 Temmuz 2018'den sonra artık desteklenmeyecek. O zamana kadar hizmeti normal şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. 17 Temmuz'dan sonra artık sohbetlerinize erişemezsiniz ve hizmet artık çalışmayacaktır" şeklinde bir açıklamayla kullanıcıları önceden bilgilendiren Yahoo, siteye gittiğinizde otomatik olarak Yahoo Mail ekranına atıyor.

Ayrıca daha önceden Yahoo Messenger kullandıysanız ve mesajlarınızı yedeklemek istiyorsanız, bugün sizin için son gün değil. Şirket tarafından yapılan açıklamayla kullanıcılara altı ay süre tanıyan uygulamanın, mesajlara erişebilmek için bir hayli uğraştırdığını belirtmek gerekiyor.

Güle Güle Yahoo Messenger, Hoş Geldin Squirrel!

Yahoo Messenger hizmetini kapatan Yahoo, daha önceden Squirrel adında bir uygulama tanıtmıştı. Pek çok kullanıcı yeni uygulamanın, Yahoo Messenger'in yerine geçebileceğini düşünüyor. Halihazırda tam olarak çıkış yapmamış olan Squirrel'in yeni ve daha modern anlık mesajlaşma uygulaması olduğu dile getiriliyor.