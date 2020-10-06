Yale Üniversitesi'nin En Popüler Dersi Ücretsiz! Hemen Kaydolun

Yale Üniversitesi, size nasıl daha mutlu olacağınızı öğreten ücretsiz bir çevrimiçi kurs sunuyor: The Science of Well-Being (mutlu olma sanatı). Yale Üniversitesi'nin ücretsiz dersi için hemen kaydolabilir ve popüler kurstan yararlanmaya başlayabilirsiniz.

Yale psikoloji profesörü Laurie Santos tarafından 2018 yılında sunulan "Psikoloji ve İyi Yaşam" dersi, öğrencilerin ilgisini çekmeyi başardı. Mutluluğu ve mutlu olmayı ele alan Yale profesörü; pozitif psikolojiyi, davranış biliminin gerçek hayattaki uygulamalarıyla birleştirerek bir kurs hazırladı.

Santos'un ders içeriği, insanları neyin mutlu ettiğine dair popüler kavramları çürüttü ve öğrencilerin gerçekten daha mutlu, daha tatmin edici bir yaşam sürmek için inşa etmeleri gereken alışkanlıkları anlamalarına yardımcı oldu.

Yale Üniversitesi'nin ücretsiz dersi nasıl alınır?

The Science of Well-Being dersi, Yale tarihinin en popüler içeriği haline gelerek ulusal ve uluslararası medyanın dikkatini çekiyor. Coursera üzerinden kursu online erişime açan psikoloji profesörü Santos, artık tamamen ücretsiz olarak edinmenmeniz ve isterseniz 49 dolarlık bir bitirme sertifikası almanıza izin veriyor.

Coursera'da sunulan dersin içeriğinde, daha mutlu alışkanlıklar edinmek için her gün izlenecek videolar, bazı araştırma okumaları ve yeniden düzenleme etkinlikleri yer alıyor. Araştırmalara göre, yeniden düzenlemeleri belirtildiği gibi yaparsanız, ruh halinizde ve refahınızda artış yaşayabilirsiniz.

Yale Üniversitesi'nin en popüler dersi

Yale Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, kurs için talepleri karşılamak amacıyla Halk Sağlığı Okulu ve Hukuk Fakültesi'nden bursiyerler çekildi ancak kadrolaşmakta zorlandığı da aktarıldı. Santos, NY Times'a verdiği demeçte, Yale öğrencisinin dörtte birinin bu dersi aldığını söyledi. Yale'deki derslerin çoğu 600 öğrenciyi geçmese de, Psikoloji ve İyi Yaşam 1,182 kişi tarafından kaydedildi.