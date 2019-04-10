Yapay Zeka Artık Şizofreniyi de Tespit Edebilecek!

Yapay zeka alanındaki çalışmalar, neredeyse bütün sektörlere uzanmış olmakla birlikte özellikle tıp alanında yoğun bir şekilde kullanılıyor. Kanada Alberta Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri ve Psikiyatri Bölümü’nde doktor araştırma görevlisi olan Sunil Vasu Kalmady, oldukça çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yapay Zeka sistemlerinin psikiyatri alanında kullanılması, pek de yeni bir şey değil. Ancak başarı oranının % 87 gibi rakamlara çıkması ise, ilk defa oluyor. Bilgisayar programları ve nöroloji arasındaki işbirliği, günden güne daha çok artıyor. Bu nedenle başarı oranı daha da yükselecek.

Yapay zeka, teşhis sistemlerini geliştirecek

Kalmady ile yapılan röportajda, onun bu alanı sevmesindeki en önemli etkenlerden bir tanesini de birçok insanın şizofreni nedeniyle acı çekmesi oluşturuyor. Dünya genelinde, şizofreni vakaları gittikçe yukarı doğru bir ivme göstermeye başladı.

Yapılan röportajda, daha çok derin öğrenme üzerinde duruldu. Ayrıca yapay zekanın psikiyatri alanıyla birlikte, otomatik pilotlu otomobil gibi alanlarda da önem kazandığı ifade edildi. Yapay Zeka, öncelikli olarak kendisi bir öğrenme sürecinden geçiyor. Böylece tanı ve tedavileri daha rahat bir şekilde yapabilmesi sağlanıyor. EMPaSchiz 84 modeli ile birlikte, robotlardan oluşan bir ordu şizofrenin tahmininde %87 gibi bir başarı yakalayabiliyor.

Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme kullanılarak taranan insan beyninde, çeşitli haritalandırmalar yapılıyor. Bu beyin haritaları, Parselülasyon olarak değerlendiriliyor ve her bir haritayı bu 84 robottan bir tanesi tarıyor. Beyin içerisinde meydana gelen herhangi bir kimyasal değişim, bu robotlar tarafından hızlı bir şekilde algılanıyor.

Tüm bu kimyasallar ve karmaşık kalıplar, makineler tarafından tespit edilerek belirli bir algoritma haline getiriliyor. Böylece tüm bu algoritmalar, şizofreninin kodlamasını oluşturmuş oluyor. Yaklaşık olarak 7-8 yıldır devam eden tüm bu çalışmalar sonucunda, şizofreni testleri artık neredeyse internet üzerinden bile uygulanabilecek.

Yapay zeka ile hastalık teşhisinde uzmanlar, son derece iddialı. Sizce de yapay zeka, ilerleyen yıllarda tıp alanında daha kritik roller alabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden belirtebilirsiniz.