Yapı Kredi Kullanıcılarına Gelen Mesaj Korkuttu

Yapı Kredi Bankası kullanıcılarının telefonuna gelen mesaj korkuttu. Yapı Kredi Mobil adresinden gelen kısa mesajda ‘gokay 425’ yazısı kullanıcıların aklına siber saldırı ihtimalini getirdi.

Takipçilerimizden gelen geri bildirim sonrası araştırdığımızda mesajın çok sayıda yapı kredi kullanıcısına gelmiş olduğunu öğrendik. Ekşi Sözlük üzerinde de benzer bir entry açan yazarlar, bankanın hacklenmiş olmasından korktuklarını belirtti.

Eğer ‘Gökay’ bir çalışansa işten atılmasına gerek olmadığına da değinen vefalı Ekşi yazarları, hesaplarını kontrol ettiklerinde bir sıkıntı olmadığını da yazdı. Olayın ciddiyetini, durumun sadece gelen hatalı bir mesajdan ibaret olmaması ve YKB Mobil’e girişin de kapanması arttırdı. Bazı kullanıcılara göreyse sıkıntı yalnızca internet sitesinin güncellenmesinden kaynaklı.

Neyse ki Yapı Kredi’nin konu hakkında açıklaması gecikmedi ve resmi Twitter hesabı üzerinden gelen mesajın dikkate alınmamasını duyurdu.

Değerli müşterilerimiz, Yapı Kredi Mobil’den gönderilen “gokay 425” içerikli mesajı dikkate almamanızı rica ederiz.

— Yapı Kredi (@YapiKredi) 16 Ekim 2017

Hatanın neyden kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Durumun basit bir teknik hata mı yoksa ciddi bir siber saldırı mı olduğuysa kafaları karıştırıyor.