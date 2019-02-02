Yapım Şirketine Ödeme Yapmayan Rap Sanatçısı Dalga Konusu Oldu

Rap sanatçısı Sheck Wes, 'Gmail' adlı yeni rap şarkısı için bir müzik videosu çekmek istedi ve bu amaçla Ridge Production isimli bir yapım şirketiyle anlaştı.

Ancak Ridge Production’ın iddiasına göre, Sheck Wes çekilen müzik videosunu beğenmedi ve yapım şirketine ödemesi gereken ücreti ödemeyerek onları kazıkladı. Bunun üzerine yapım şirketi, Sheck Wes ile dalga geçtikleri bir müzik videosu yayınladı.

Ridge Production şirketi, geçtiğimiz Perşembe günü "Sheck Wes Bizim Müzik Videomuzu Beğenmedi, Biz de Bunu Yaptık" isimli bir YouTube videosu paylaştı. Bu video, rapçi Sheck Wes’in Gmail adlı videosuydu fakat videoda orijinal şarkı sözleri yerine Sheck Wes ile dalga geçilen sözlere yer verildi.

Söz konusu video, Reddit’in alt bölümü r/videos’da büyük ilgi gördü ve kullanıcıların neredeyse yüzde 99’u Ridge Production yapım şirketini bu konuda haklı buldu.

Bir Reddit kullanıcısı, "Ben de müzik videolarında çalışıyorum, ne yazık ki bu çok sık oluyor ve insanlar bundan muzdarip." yorumunda bulunurken bir diğer kullanıcı, "Daha önce buna benzer bir şey yaparak şaka yapmıştım ve bunun yapıldığını gördüğüm için çok mutluyum." yazdı.

Bir başka Reddit kullanıcısı da, "Sizler bu dik duruşu sadece kendiniz için değil, bu sektörde sanatçılar tarafından mağdur edilen herkes için sergilediniz…Teşekkürler." diye yazdı.