"Yasadışı İçerikleri Kaldırdık" Diyen Wikipedia'ya BTK'dan Cevap Geldi

Erişim yasağına konu makalelerin değiştirildiğini açıklayan Wikipedia'ya, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) cevap geldi. Wikipedia'nın, yasa dışı içerikleri kaldırmadığını ve ısrarla yayınlamaya devam ettiğini belirten BTK, yapılan açıklamalarda Wikipedia’nın kamuoyunu yanlış yönlendirerek algı oluşturmaya çalıştığını ifade etti.

Bugün, Wikipedia’nın bağlı olduğu Wikimedia Vakfı’nın genel müdürü Katherine Maher, erişim engeline neden olan içerikleri kaldırdıklarını söyleyerek, "Türkiye’deki otoriteler bu makalelerin son halini incelememiş olabilir. Erişim yasağının hala neden devam ettiğinden emin değiliz” açıklamasını yapmıştı.

BTK: Wikipedia Yasadışı İçerikleri Kaldırmadı

Maher'in demecinden sonra acaba Wikipedia yasağı kalkıyor mu? yorumları yapılırken, gözler BTK'nın yapacağı açıklamaya çevrilmişti. Konuyla ilgili bir basın bildirisi yayınlayan BTK, şu ifadeleri kullandı.

"17.01.2018 günü basın organlarında, Wikipedia yetkililerinin 'erişim yasağına yol açan makaleler değiştirilmesine rağmen erişim yasağının devam ettiği' şeklinde açıklama yaptıklarına dair haberler yer almıştır. Yapılan açıklamalarda Wikipedia’nın kamuoyunu yanlış yönlendirme ve algı oluşturma amaçlı bilgiler paylaştığı görülmektedir. Wikipedia’da yer alan ve Türkiye’yi terör örgütleri ile işbirliği içerisinde göstermeye çalışan içerikler ile ilgili, yetkili mercilerin talebi üzerine 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesine göre erişimin engelleme tedbiri uygulanmış ve bu tedbir Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile onaylanmıştır"

Wikipedia'nın yasaklanmadan önce uluslararası uygulamalara uygun bir şekilde uyar-kaldır yöntemi uygulanarak resmi iletişim kanalları üzerinden uyarıldığını ifade eden BTK, bu konuda bir cevap alınamaması nedeniyle erişim engelinin uygulandığını açıkladı.

Erişim engelleme kararı sonrasında Wikipedia yetkilileri ile defalarca toplantı yapıldığını belirten BTK, "Erişim engelleme kararı sonrası Wikipedia yetkilileri ile yapılan müteaddit toplantılarda Türkiye’yi terör örgütleri ile işbirliği içerisinde göstermeye çalışan ve kendi politikalarına da açık bir şekilde aykırılık teşkil eden içerikler kendilerine defalarca bildirilmiştir" diyerek kontrollerde yasadışı içeriklerin ısrarla yayınlanmaya devam ettiğini ifade etti.

BTK, konunun en başından beri titizlikle takip edildiğini ve erişim engelleme kararının kaldırılması ile ilgili takdirin bağımsız adli mercilerde olduğunu söyledi. Açıklamanın devamında, Türkiye’ye yönelik iftira niteliğindeki içeriklerin kaldırılması sonrası yetkili mercilerce gerekli adımların atılabileceği de belirtildi.