Yasadışı SMS'lerle Terör Propagandası Yaptılar

Bir takım terör örgütü üyesi MERSİN153 adıyla vatandaşlara yasadışı SMS'ler attı. Mersin Büyükşehir Belediyesi adına atılıyormuş gibi gösterilen bu SMS'ler için siber güvenlik çalışmalarının başladığı bildirildi.

"Kahrolsun faşizm, yaşasın 15 Ağustos ruhu" gibi propaganda unsuru içeren mesajlar ileten MERSIN153'ün mesajlarının sabaha karşı 04.00 - 04.30 saatleri arasında vatandaşlara ulaştığı ifade edildi. Sabaha karşı pek çok kişiye bu mesajları atan ve terör propagandası yapan hesabın Mersin Belediyesiyle bir alakasının olmadığı belirtildi.

Vatandaşlara yapılan açıklamada kendi SMS panellerinde böyle bir sistem mesajının olmadığını ifade eden Mersin Belediyesi aynı zamanda sistemlerine herhangi bir girişin de tespit edilmediğini dile getirdi. Ayrıca mesajlarda yer alan "Arı Hack Team" ibaresi dikkat çekerken, bu siber korsan grubunun kendilerini Kürt hackerlar olarak tanımdıklarını da belirtmek gerekiyor.

Mesajlar hakkında soruşturmanın devam ettiğini aktaran Mersin Belediyesi, siber güvenlik uzmanlarının mesajların atıldığı noktayı tespit etmek için çalışmalarına devam ettiğini de bildirdi. Kullanıcılara terör propagandası yapan bu kişilerin neden Mersin adıyla mesaj attığı ise henüz bilinmiyor.