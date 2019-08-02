Yaşama Uygun ve Dünya’dan 6 Kat Daha Büyük Gezegen Keşfedildi

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), öte gezegen keşif uydusu TESS ile araştırmalarına bir süredir devam ediyor. Son olarak, uzak bir Güneş Sistemi’nde yaşam için uygun koşullara sahip yeni bir gezegen keşfedildi.

ScienceDaily’de yer alan habere göre, yaşama elverişli olduğu düşünülen yeni gezegen Güneş Sistemi'nden 31 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

Yaşanabilir Kuşakta

GJ 357 d adı verilen süper gezegenin Dünya'dan yaklaşık 6 kat daha büyük olduğu belirtiliyor. Gezegenin yıldızının, Goldilocks olarak adlandırılan yaşanabilir kuşaktaki bir yörüngede döndüğü ifade ediliyor.

Yüzeyinde Su Bulunabilir

Süper gezegenin atmosfer basıncının ve yıldızına olan mesafesinin uygun olması durumunda, gezegenin yüzeyinde suyun sıvı halde bulunabileceği söyleniyor.

GJ 357 d adlı gezegenin keşfiyle ilgili ayrıntılar Astronomy&Astrophysics dergisinde yayımlandı.