Yaz Saati Uygulaması Kalkıyor!

Geçtiğimiz yıl alınan bir karar ile ülke genelinde sürekli yaz saati uygulamasına geçilmişti. Pek çok kişi tarafından eleştiriye maruz kalan yaz saati uygulamasının bu yıl devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyordu. Fakat bugün resmi gazetede yayımlanan karara göre, yaz saati uygulaması 2018’in Ekim ayına kadar devam edecek. 28 Ekim 2018'den tarihinde ise saatler bir saat geri alınacak ve sürekli yaz saati uygulaması sonlanacak.

Güneş ışığından daha fazla yararlanmak ve günü daha iyi geçirebilmek adına geçtiğimiz yaz saati uygulaması, Bakanlar Kurulu tarafından uygulamaya alınmıştı. Sürekli devam edecek olan yaz saati uygulamasıyla özellikle ülkenin batı kısmında yaşayan kişiler büyük sorunlar yaşamıştı. Ayrıca yaz saati uygulaması Kurul tarafından 7 Eylül 2016'da alınan kararla birlikte, 27 Mart 2016 tarihinde saat 03.00'te saatlerin bir saat ileri alınmasıyla başlamıştı.

Bugün yayınlanan resmi gazeteye göre, yaz saati uygulaması bir süre daha devam edecek. 2018 yılının 28 Ekim tarihinden sonra ise saatler bir saat geriye alınacak.

İşte gazetede yayımlanan kararın tamamı:

23/10/2017 TARİHLİ VE 2017/10921 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

Madde 1- (1) Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla;

a)7/9/2016 tarihli ve 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca bütün yurtta saatlerin bir saat ileri alınması suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının devam ettirilmesi

b) 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 04.00’ten itibaren bütün yurtta saatlerin bir saat geri alınması kararlaştırılmıştır.

Madde 2 (1) 7/9/2016 tarihli ve 2016/9154 sayılı Bakanlar kurulu kararı yürürlükten kaldırılmıştır.