Yedi Kişi Kapasiteli Chevrolet Blazer Tanıtıldı!

Chevrolet'in büyük SUV modeli Blazer'ın yeni versiyonu tanıtıldı. İşte 7 kişilik Chevrolet Blazer!

General Motors'un bünyesinde geliştirilen Chevrolet Blazer'ın yeni versiyonu 3 sıra koltuk ile karşımıza çıkıyor. Chevrolet Blazer toplam 7 kişilik kapasitesi ile dikkat çekiyor. Chevrolet, 2020 Blazer modeli ile en büyük SUV modelini ortaya koydu. Diğer SUV modellerinden daha büyük bir model olan 2020 Blazer 7 adet koltuğu içerisinde barındıracak.

Ülkemizde eski modelleri bir süre dikkat çekse de sonraki modelleri ülkemizde neredeyse yok denilebilir. Blazer'a baktığımız zaman aslında halihazırda 2020 Blazer modelleri şu anda bazı ülkelerde satılıyor. Ancak 7 koltuklu model önümüzdeki sene ilk defa gelecek. Yalnız Chevrolet'in, yeni modeli 7 koltuklu Chevrolet Blazer'ı Çin pazarına özel olarak ürettiği biliniyor. Bu da demek oluyor ki bu koca SUV ülkemiz başta olmak üzere çoğu ülkede bulunmayacak. Bunun nedeninin ülkelerdeki satış rakamları olduğu bariz belli.

7 koltuklu Chevrolet Blazer'ın 2020 yılının ilk yarısında Çin pazarında satışta olacağı biliniyor. 2019 yılı içerisinde Çin'de yapılacak bir fuara katılacak olan aracın daha detaylı bilgileri orada açıklanacaktır. Bakalım 7 kişilik 2020 Blazer'ın motoru nasıl?