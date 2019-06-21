Yemek Sipariş Platformlarının Yüksek Komisyonu İsyan Ettirdi

Ülkemizde popüler olan online yemek sipariş platformları Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneğine isyan bayrağı açtırdı. Başkan Ramazan Bingöl, komisyon oranı düşük platform oluşturulması gerektiğini söyledi.

Konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan TÜRES Genel Başkanı, Türkiye genelinde 100 bin civarında restoran ve lokanta bulunduğunu, bunların yüzde 60'nın online yemek platformlarında hizmet verdiğini aktardı. Ancak restoran sahipleri yüzde 12'ye kadar yükselen komisyondan şikayetçi.

Artan maliyetler ve yoğun rekabet nedeniyle kazançların düştüğünü ve ek olarak online yemek platformunun yüksek komisyonunun can sıktığını dile getiren Bingöl şu şekilde konuştu:

"Online yemek sipariş platformlarının zaman zaman yüzde 12'yi aşan komisyon oranları artık bizleri bezdirdi. Online yemek platformu olup, kurye hizmeti veren firmalar da yüzde 32-35 oranında komisyon almaktadır. Düşük karlarla ayakta kalmaya çalışan işletmelere ek yük getiren bu yüksek oranlar malesef bizleri çok zorluyor"

Komisyon Düşmesse Yeni Platform Kurarız

Yüzde 12'lik sipariş komisyonu sonucunda restoranların kar marjının en aza indiğini hatırlatan Ramazan Bingöl, halihazırdaki platformlardan çekilip yeni yemek sipariş hizmetinin kurulabileceğini vurguladı. TÜRES Başkanı bu komisyonun düşmesi için yemek platformlarıyla temasta olduklarını söyledi.

Ramazon Bingöl, komisyon oranlarının düşürülmemesi halinde yapacaklarına dair şu ifadeleri kullandı:

"Milli ve yerli olan platformla anlaşacağız veya kendimiz dernek olarak yeni bir internet sitesi kuracağız. Ayrıca diğer tüm online yemek platformlarını da hiçbir üretici ve tüketiciyi mağdur etmeyecek şekilde boykot edeceğiz. Bizim beklentimiz bu oranların makul düzeylere, yüzde 3-4 seviyesine, kurye hizmeti veren yemek platformlarının komisyon oranlarının ise yüzde 16-17 seviyesine çekilmesi"