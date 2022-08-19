Yemeksepeti, Drone'la İlk Yemek Teslimatını Gerçekleştirdi (Video)

Türkiye'de yemek teslimatının öncülerinden Yemeksepeti, alternatif teslimat modellerine insansız hava araçlarını ekleme konusunda yeni ve önemli bir adım atarak, drone ile ilk yemek teslimatını yaptı. İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen bu yeni teslimat sisteminin ilk çalışmasıyla birlikte bir tekneye drone ile yemek teslimatını başarıyla gerçekleştiren Yemeksepeti, geleceğin yöntemlerine bugünden geçiş yapma konusunda önemli bir adımı atmış oldu.

Daha önce Jet Ski ile ilk teslimatını gerçekleştiren Yemeksepeti bu sefer ise ilk drone teslimatıyla karşımızda. İstanbul'un Bebek semti açıklarında, deniz üzerindeki bir tekneye drone ile yemek teslimatını gerçekleştiren Yemeksepeti, geleceğin alternatif teslimat modeli konusunda önemli bir aşama kaydetmiş oldu.

Drone teknolojisi ile süreç geliştirme alanında uzman olan Teknokurgu ile iş birliği içerisinde hayata geçirilen proje kapsamında, Yemeksepeti kullanıcısının siparişini koordinatlarla birlikte vermesinin ardından, kıyıda bulunan restoranda hazırlanan sipariş Yemeksepeti drone'una yüklendi ve yaklaşık 3,5 kg ağırlığındaki yemek, kullanıcının bulunduğu konuma drone'da bulunan vinç aracılığıyla indirildi.

Yemeksepeti Alternatif Teslimat Seçeneklerini Artırmaya Devam Edecek

Yemeksepeti’nin daha uzun mesafelerde ve yaygın biçimde drone ile teslimat gerçekleştirmesi hedefleri doğrultusunda hayata geçen bu yeni pilot proje oldukça büyük önem taşıyor. Bu alandaki gelişmeleri yakından takip eden ve uygulayan Yemeksepeti, drone ile teslimatın yaygınlaşması için öncü olmaya ve yeni testler yapmaya devam edecek.

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