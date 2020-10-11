Yeni iPhone Modelleri Beklenilenden Daha Çabuk Gelebilir

Yeni iPhone modelleri tüketicilerin beklediğinden çok daha çabuk gelebilir. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple, ürünlerini tüketicilere ulaştırma sisteminde önemli bir değişiklik yapıyor. Şirketin verdiği karar ile beraber tüketicilerin sipariş verdiği ürünlerin çok daha çabuk ulaştırılması bekleniyor. İşte teknoloji devinin verdiği karar ile ilgili Apple tüketicilerinin merak ettiği tüm ayrıntılar!

Yeni iPhone Modelleri Daha Erken Gelebilir

Donanım ve yazılım dünyasının oldukça değerli isimlerinden Apple, ürünlerini tüketicilere gönderme sisteminde küçük ama etkili bir değişiklik yapıyor. Şirket artık donanım ile ilgili bütün ürünlerini Çin veya yerel depolarından göndermeme kararı aldı. Apple tarafından verilen karara göre müşterilerin verdiği sipariş doğrultusunda gönderilmek için hazırlanan ürünler artık yerel depolardan değil de mağazalardan gönderilecek.

1976 yılından kurulan ve o günden bugüne hizmet sektöründe büyük bir değişimin meydana gelmesine neden olan isimlerden bir tanesi Apple, Bloomberg tarafından aktarılan bilgilere göre müşterilere gönderilen ürünlerin teslim süresini kısaltmak için Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da yer alan yaklaşık 300 Apple mağazası kullanılacak. Şirket görünüşe göre yeni planını bu yılın başında birkaç mağazada kullanmaya başladı ancak faaliyetlerine önümüzdeki hafta piyasaya sürülecek olan yeni iPhone modelleri lansmanından hemen önce daha geniş kapsamlı bir şekilde başlayacak.

Apple şirketi tarafından alınan karar neticesinde uygulanmaya başlanacak sistem, Bloomberg'e göre büyük ölçüde bir değişimin yaşanmasına sebebiyet verecek. Müşteriler, cihazlarının kendilerine ulaştırılacağı mağazaları seçme hakkına sahip olmayacak. Müşterilere daha hızlı bir teslim süreci sunmak için mağazaları kullanmak özellikle dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam eden yeni tip koronavirüsten ötürü mağazalara giden insan sayısının çok az olduğu bu zamanlarda müşteriler beklenilenden çok daha kısa süre içerisinde sipariş ettiği ürünü teslim alabilecek.

Yeni iPhone Modelleri Ne Zaman Tanıtılacak?

Tüm dünyanın merak içerisinde beklediği iPhone 12 modelleri için verilen tanıtım tarihi geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalara göre 13 Ekim 2020 tarihinde tanıtılacak. Apple tarafından düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak akıllı telefon modellerinin içerisinde akıllı telefon kullanıcılarının heyecanla beklediği iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in yer alması bekleniyor.