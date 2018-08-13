Yeni James Bond Idris Elba mı Olacak?

Son olarak İngiliz aktör Daniel Craig’in canlandırdığı James Bond karakterine yeni seride kimin hayat vereceği hala belirsizliğini koruyor. 007 için en büyük adaylardan birisi olarak ise Idris Elba gösteriliyor.

Ian Fleming tarafından 1952'de yaratılan James Bond, sinema perdesindeki görkemli yolculuğunda birçok aktör tarafından canlandırıldı. Sean Connery, David Niven, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ve son olarak Daniel Craig…

Peki, yeni seride ikonik karakteri ete kemiğe büründürecek isim kim olacak? 007 hayranları şu sıralar bu sorunun cevabını arıyor. Bir süredir yeni James Bond için İngiliz aktör Idris Elba’nın ismi geçiyor. Esasen Elba’nın ismi ilk olarak 2014 yılında Sony’nin hacklenmesi ile ortaya çıkmıştı.

Bilgisayar korsanlarının sızdırdığı veriler arasında Sony yöneticileri ve çalışanlarının e-postalarından, kredi kartı ve sosyal güvenlik numaralarına kadar birçok önemli şey vardı. Söz konusu verilerden birisi de Sony eşbaşkanı Amy Pascal’a aitti. Pascal, yolladığı bir e-posta’da Elba’yı Daniel Craig'in yerine gelebilecek en doğru isim olarak göstermişti.

O zamandan bu yana konuyla ilgili ortaya birçok iddia atıldı. Son olarak bazı kaynaklara göre, Equalizer 2 yönetmeni Antoine Fuqua geçtiğimiz günlerde Bond yapımcısı Barbara Broccoli ile bir araya gelerek, Elba ve yeni James Bond serisi hakkında konuştu.

The Hollywood Reporter ’a demeç veren Fuqua’nın temsilcisi, söz konusu iddiaların tamamıyla uydurma olduğunu söyledi. “Fuqua, Barbara ile Bond serisi ya da herhangi bir oyuncu hakkında hiçbir konuşma yapmadı” diyen temsilci, her şeyin bir söylentiden ibaret olduğunu belirtti.

Her ne olursa olsun Idris Elba, James Bond ve Sony üçgenin de sürpriz gelişmelerin yaşanacağı tahmin ediliyor. Nitekim olayın iki muhattabı Elba ve Sony hala sessizliklerini koruyor. Tabii İngiliz aktörü söylendiği gibi James Bond karakterinde görürsek, ikonik seride önemli bir dönüm noktası olmuş olacak. Zira 007’yi daha önce siyahi bir aktör canlandırmamıştı.

Bu arada, 8 Kasım 2019’da vizyona girecek Danny Boyle imzalı 25’inci Bond filminde Daniel Craig’i son kez 007 olarak izleyeceğiz.

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