Yeni Joker Filminde Jared Leto’yu İzleyeceğiz!

Jared Leto’nun oynadığı yeni bir Joker filmi yolda! Warner Bros. Suicade Squad’da gösterdiği başarılı performansla sükse yapan Leto’ya özel bir Joker filmi çekmek istiyor.

Geçmişte Jesar Romero, Jack Nicholson ve Heath Ledger gibi usta isimlerin hayat verdiği Joker karakteri, son olarak Suicide Squad’da Jared Leto tarafından canlandırılmıştı. Yeni neslin Kara Şövalye ile tanıdığı Joker, bugün ne yazık ki hayatta olmayan Heath Ledger’ın hafızalara kazınan oyunculuğu ile adeta yeniden doğmuştu.

Çizgi roman ve sinema dünyasının efsanavi karakterlerinden Joker, bu kez kendi hikayesiyle beyaz perdeye geri dönüyor. Variety ’e göre, uzun zamandır beklediğimiz film sonunda geliyor.

2016 yılında vizyona giren Suicide Squad filminde Joker’e hayat veren Jared Leto’yu, Joker spin-off’unda göreceğiz. Daha önce Margot Robbie'nin canlandırdığı Harley Quinn karakterinin "Birds of Prey" filmiyle bir spin-off'u olacağını duyuran Warner Bros., gelen haberlere göre Leto'yla anlaşma sağladı.

Leto’nun yorumuyla bambaşka bir Joker profili gördüğümüz Suicide Squad, genel anlamda çok da iyi karşılanmasa da, hatrı sayılır bir gişe hasılatı elde etmişti. Ayrıca filmin 89. Akademi Ödülleri Ödülleri'nde "En iyi saç tasarımı ve makyaj" dalında Oscar kazandığını da söylemeden geçmeyelim.

Joker’in solo filmi hakkında detaylar şu an için oldukça az; ancak stüdyo’nun söz konusu film için bir senarist arayışında olduğunu biliyoruz. Raporda ayrıca, filmin Harley Quinn spin-off’u ve 2019'da çekilmesi planlanan Suicide Squad 2 ile bağlantılı olabileceği de belirtiliyor.

İki Joker Filmi Olacak!

Öte yandan, Leto’lu Joker filmi, ikonik karakterin tek solo filmi olmayacak. Joker’in kendi hikayesini anlattığı diğer film DC sinematik evreninin parçası olmayacak. Film, Warner Bross'un henüz ismini açıklamadığı yeni bir departmanın ilk projesi olacak. Bu yeni departman, DC sinematik evreninde bağımsız, münferit hikayelerin anlatıldığı filmler çekecek.

Usta yönetmen Martin Scorsese'nin yapımcılığını üstlendiği yeni Joker filminin senaryosunu, The Hangover ve War Dogs filimlerinden tanıdığımız Todd Philips ve 8 Mile filmiyle hafızalara kazınan Scott Silver kaleme alacak. Son filmi War Dogs ile övgü toplayan Phillips aynı zamanda filmin yönetmenliğini de üstlenecek. Joker Origin için Leonardo DiCaprio, Jake Gyllenhaal ve Joaquin Phoenix isimleri geçiyor.