Yeni Mortal Kombat Filmi Sonya ve Kano'sunu da Buldu

Yeni Mortal Kombat filmi ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Çekimlerine yakın bir zamanda başlanacak film için çalışmalar şu an oyuncu kadrosunu oluşturma aşamasında.

Geride bıraktığımız zaman içerisinde Sub-Zero, Liu Kang, Mileena ve Jax karakterlerini canlandıracak olan oyuncularla anlaşılmış ve Raiden için de Tadanobu Asano ile anlaşılmaya çalışılıyordu. Son gelen habere göre yeni Mortal Kombat filmi için Sonya Blade ve Kano karakterlerini canlandıracak oyuncularla anlaşmaya varılmış.

The Hollywood Reporter sitesine yansıyan habere gör,e The Meg filminden tanıdığımız Jessica McNamee Sonya Blade rolünde olacakmış. Avustralyalı aktör Josh Lawson, ki kendisini Arrested Development dizisinden tanıyoruz, Kano karakterini canlandıracakken Wu Assassins dizisinde rol alan Lewis Tan de filmde rol alabilirmiş.

Şimdilik görüşmeler sürüyormuş ama ne tür bir rolü olacağına dair herhangi bir bilgi verilmiyor. Kendisi bildiğiniz gibi ilk bölümü 2015 yılında yayınlanmış olan Mortal Kombat X: Generations dizisinde Kung Jin karakterini canlandırmıştı. Hal böyle olunca, yeni Mortal Kombat filminde de benzer bir rolde olup olmayacağını merak etmeye başlamadık değil.

Konusu Güney Avustralya topraklarında geçecek olan filmin yapımcılığını başta James Wan olmak üzere Todd Garner, Larry Kasanoff, E. Bennett Walsh, Michael Clear ve Sean Robins gibi önemli isimler üstlenecek. Senaryo ise Greg Russo tarafından kaleme alınıyor.