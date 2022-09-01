Yeni Nesil USB'ler İki Kat Daha Hızlı Veri Aktaracak

Günden güne bilgisayarlarımız gelişirken veri depolama ve aktarmaya dair ihtiyaçlarımız da artıyor. Şu an dünyada en yaygın olarak kullanılan veri aktarma yolu olarak karşımıza çıkan USB, bazı noktalarda ihtiyacımızı karşılayamıyor. Son yıllarda yapılan çalışmalar doğrultusunda USB 4 V2'nin eski nesillere kıyasla en az iki kat daha hızlı veri aktarımı yapacağı doğrulandı.

Dünyanın en çok kullanılan girişlerinden biri olan USB, ilk defa icat 1996 yılından beri temelde 4 farklı tasarıma sahip oldu. Milyonlarca cihazın birbiriyle bağlanmasını sağlayan veriyolu, USB 4'ün yeni nesilleriyle birlikte artık çok daha hızlı hale gelecek.

USB 4 V2, 80 Gbps Hızı Destekleyecek!

USB Destekleyici Grubu tarafından yapılan açıklamaya göre üzerinde çalışılan yeni veriyolu projesi USB 4 V2, normal USB 4'lere kıyasla iki kat daha hızlı olacak. Buna göre USB 4 V2 üzeriden 80 Gbps'e varan hızlarda veri aktarımı yapılabilecek. Yapılan basın açıklamasında yeni versiyonun USB-C konektör kullanacağını ve yeni tanımlanmış aktif kablolarla veri aktarımını hızlandıracağı belirtildi.

Şimdilik USB 4 V2'nin teknik detayları hakkında çok az bilgi bulunsa da geleceğe yönelik bir yatırım olarak görülen projenin uzun vadede yaşanan zaman ve veri kaybını çözeceği düşünülüyor. Ayrıca iddiaya göre USB 4 V2'ye geçildiği takdirde geriye dönük bir uyumluluk projesi hayata geçirelecek. Yani 40 Gbps veri aktarım hızını destekleyen eski tip USB 4 kablolarınız, dönüşüm sonrasında 80 Gbps'e ulaşan USB 4 V2'lerle aynı performansı gösterecek. Şimdilik bu dönüşümün detayları açıklanmasa da USB Destekleyici Grubu, bunun teknik olarak mümkün olduğunu belirtiyor.

USB 4 V2 hakkındaki teknik detaylar, Seattle'da 15 ve 16 Kasım tarihlerinde yapılacak konferanslarda açıklanacak. Intel, Apple, Microsoft, HP ve Texas Instruments gibi teknoloji devlerinin oluşturduğu USB Destekleyici Grubu, yeni gelecek teknolojinin neredeyse bir USB 5 kadar büyük bir sıçrama yaratacağını düşünüyor.