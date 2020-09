Yeni Observer: System Redux Oynanış Videosu Yayınlandı: Yeni Hikayeler Gösteriliyor

Bloober Team, geliştirilme aşamasında olan Observer: System Redux ile ilgili yeni tanıtımlar yapmaya devam ediyor. Yayınlanan yeni Observer: System Redux oynanış videosu içeriğinde, oyuna eklenen yeni hikayeler gösteriliyor. Detaylar haberimizde.

Nisan ayı içerisinde duyurulmuş olan yenilenmiş Observer oyunu, PC ve Xbox Series S / X için 10 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulacak. PlayStation 5 versiyonu ise konsolun bölgelere bağlı olarak iki ayrı safhada gerçekleştirilecek olan çıkışı nedeni ile 12 Kasım 2020 ve 19 Kasım 2020 tarihlerinde oyuncuların beğenisine sunulacak.

Geliştirici stüdyo tarafından duyuru zamanında verilen detaylar bağlamında, görselliğin yanı sıra hikaye ve oynanış anlamında da bir hayli gelişmiş bir deneyim sunulacağını öğrenmiştik. Eklenecek olan yeni davalar ile hikaye anlamında da çok daha derinlere inebilecek ve orijinal oyunda bizlere sunulmamış olan detayları Observer: System Redux oyununda görme fırsatımız olacak. Bunu göstermek amacıyla da Bloober Team, yakın bir zaman önce yeni bir oynanış videosu yayınladı.

Observer: System Redux Oynanış Videosu, Yeni Hikayeleri Gösteriyor

Aşağıdan izleyebileceğiniz beş buçuk dakikaya yakın uzunluktaki oynanış videosunda, yenilenmiş versiyona eklenen üç yeni davadan Errant Signal ve Her Fearful Symmetry ekranımıza geliyor. İlk olarak Her Fearful Symmetry davasında, doğru bağlantıları gerçekleştirdiğimizde bilgisayar ekranında bir mesajın belirdiğini görüyor ve mesaj ile bağlantılı olayları çözmek için yola çıkıyoruz. Errant Signal ise bilinmeyen bir kaynaktan gelen ve beraberinde bir apartman numarasının verildiği “bize yardım edin” şeklinde yayının yapıldığı bir sinyal alıyoruz.

Observer: System Redux ile gelecek olan bir diğer davanın adı, It Runs in the Family olacak. Bu dava ile ilgili henüz bir detay verilmiş değil ama Bloober Team, yukarıdaki iki dava gibi bunun da yeni bir hikaye ve yeni karakterler ile geleceğini söylüyor.

Son olarak, eğer Observer: System Redux oyununu merak ediyorsanız demosunun şu anda Steam üzerinde indirilebildiğini söyleyelim.

Observer Konusu

Hikaye 2084 yılında geçiyor. Ortaya çıkan dijital bir veba, beyinlerini ve vücutlarını geliştirmeyi seçen binlerce kişiyi öldürmüştür. Bu da beraberinde bir savaşı getirmiş ve batıyı ve doğuyu parçalamıştır. Gücü ele geçirecek kimse kalmadığı için de şirketler kontrolü devralmış ve kendi imparatorluklarını kurmuşlardır.

Siz ise Dan Lazarski isimli elit bir beyin dedektifinin rolünü üstleniyorsunuz. Yükümlülüğünüz ise diğer bireylerin beyinlerine sızarak hissettikleri, düşündükleri veya hatırladıkları her şeyi kullanıp, davayı çözmek ve bulunması zor katili yakalamak olacak.