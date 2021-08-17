Tekrar Hissetmeye Yardımcı Olan Protez El Geliştirildi

İnsanların tekrar hissetmesine yardımcı olabilecek bir protez el geliştirildi. Massachusetts Institute of Technology (MIT) ve Shanghai Jiao Tong Üniversitesinin iş birliği ile yönetilen projede bileşenlerinin 500 dolarlık bir maliyeti olan el tasarlandı.

Nöroprostetik alanında son birkaç yıl içinde her ne kadar önemli bir mesafe katedilmiş olsa da teknoloji çoğu kişinin hayatında büyük bir fark yaratacak seviyeye henüz yaklaşmış değil ancak MIT tarafından yönetilen proje bunu değiştirebilir.

MIT, Protez El İçin Nasıl Bir Yol İzliyor?

Proje kapsamında geliştirilen el için pnömatik sistemden uzaklaşıldı. El, ampute olan bir kişinin bir kedi veya köpeği evcilleştirme, bir bardağı kavrama, meyve suyu doldurma gibi işleri yaparken dokunduğu nesneleri hissetmesini sağlayabiliyor.

Cihaz, kullanıcının onu nasıl kullanmak istediğini beyne gönderilen EMG sinyallerini çözen bir yazılım sayesinde çalışır. Yazlım, beyne gönderilen sinyalleri çözerek hareketlerin karşılığının ne olduğunu belirler ve bu da kullanıcısının daha önce hissedemediği nesneleri yeniden hissetmeye başlamasına olanak tanır. Kişi bir nesneye dokunduğunda ya da onu sıktığında belirli bir konuma sinyal gönderilir.

Protezin yaklaşık olarak yarım kilo ağırlığında olduğu belirtildi. Protezin bir diğer avantajı ise nasıl kullanıldığının öğrenilmesinin çok uzun sürmemesi. Kullanıcıların ortalama olarak 15 dakika sonra eline bir kalem alabildiği ve yazı yazabildiği gözlemlendi.

Projede yer alan Profesör Xuanhe Zhao, protez el projesinin son evresine henüz gelinmediğini, ürünün kullanıma hazır olması için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu ifade etti. Zhao, protezin sergilediği performansın zaten mevcut protezlerle benzer ya da onlardan daha iyi olduğunun bulunduğunu ve bunun da onları ziyadesiyle heyecanlandırdığını dile getirdi.

Böylesine bir teknolojinin gerçek dünyada kullanılması şu anda birçok insan için olanaksız görünse de projenin arkasında yer alan ekip protezi geliştirmek için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Ekibin hedefinde şu an yazılımı sinyalleri çözmekte daha iyi hale getirmek ve insanlarla buluşacağı zaman geldiğinde onları daha da özelleştirilebilir bir şekilde kullanıma sunmak var.

Yukarıdaki videodan da görülebileceği üzere bir bardağı kavramak, bir hayvanı sevmek ve çok daha fazlası mümkün hale geliyor. Peki, sizin proje ile ilgili düşünceleriniz neler?