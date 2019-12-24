Yerli Mail Servisi YaaniMail Kullanıma Açıldı

Turkcell yerli mail servisini vatandaşların beğenisine sundu. Yerli arama motoru olan Yaani şimdi mail servisi olarak da hizmet vermeye başladı. Gelin hep beraber yerli mail servisi YaaniMail'in özelliklerine yakından bakalım.

Turkcell YaaniMail Yayında!

Turkcell'in yazılım ekibi tarafından Türkiye'de geliştirilen YaaniMail hizmet vermeye başladı. YaaniMail'e her yerden kolayca ulaşabilmekte, internetiniz kesilse bile e-postalarınız okumaya ve yanıtlamaya devam edebilmektesiniz. Yüksek teknolojik altyapısı sayesinde YaaniMail spam ve virüse karşı sizleri korumakta.

Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalıyor! YaaniMail'deki bilgileriniz Türkiye'de yer alan yüksek güvenlikli veri merkezlerinde depolanıyor. YaaniMail'de kolayca üye olabilmekte ve istediğiniz kullanıcı adına sahip olabilmektesiniz.

[email protected] şeklinde mail adresi almak için elinizi çabuk tutun. Hiç alınmamış mail adresleri YaaniMail'de. Dilediğiniz adres ismini almak için gereksiz uzatmalar ve noktalamalar kullanmak zorunda değilsiniz.

YaaniMail Kotası Kaç GB?

YaaniMail'de her e-posta hesabı için 2 GB e-posta saklama alanı kullanıcı sunulmakta. Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan YaaniMail'in mobil uygulamasını cihazınıza indirebilir ve YaaniMail hesabı açabilirsiniz.