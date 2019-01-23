Yerli Mesajlaşma Uygulaması BiP’ten WhatsApp’a Zeybekli Gönderme

Yerli iletişim uygulaması BiP, dünyanın en çok tercih edilen anlık mesajlaşma platformu WhatsApp’a ilginç bir göndermede bulundu. Turkcell’in sahip olduğu uygulama, WhatsApp’ın dünya çapında erişim sorunu yaşaması üzerine resmi Twitter hesabından bir Zeybek videosu paylaşayarak, “Biz ancak böyle çökeriz” ifadelerini kullandı.

Facebook’un popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta yaşanan erişim sorunu, Türkiye’deki rakibi BiP’i harekete geçirdi.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen yüzde 100 yerli bir uygulama olan BiP, WhatsApp'taki soruna gönderme yapan bir paylaşım yaptı. Şirket, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ege bölgesinin yöresel halk oyunu Zeybek’li bir video ile "Biz ancak böyle çökeriz" ifadelerini kullandı.

Biz ancak böyle çökeriz. pic.twitter.com/t5MrWkd5tr — BiP (@BiPMobil) 22 Ocak 2019

Macerasına 2013 yılında başlayan BiP, aradan geçen zamanda önemli bir mesafe katetti. Anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama, sözlü çeviri ve oyun gibi birçok özelliği bünyesinde barındıran uygulama, WhatsApp gibi popüler mesajlaşma platformlarına iyi bir alternatif olmaya başladı. Nitekim BiP’in indirilme rakamları da bu durumu doğruluyor.

Turkcell çatısı altında faaliyet gösteren platform, 34 milyon indirilme rakamıyla 2018’de en fazla indirilen yerli uygulama oldu. Ayrıca BiP ile mesaj trafiği 3.5 kat, arama-aranma trafiği ise 2.5 kat artış gösterdi. Platform üzerinden 2017’de gönderilen mesaj sayısı 9.7 milyar iken bu sayı 2018’de 34 milyara ulaştı.