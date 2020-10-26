Yerli Otomobil Bataryasının Detayları Belli Oldu!

Geçtiğimiz hafta yerli otomobil bataryası için Farasis şirketi ile anlaşma yapıldığı duyurulmuştu. Türkiye’nin Otomobili resmi Twitter hesabı üzerinden yerli otomobilde yer alacak batarya teknolojisi ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. Paylaşılan bilgilere göre yerli otomobilde kullanılacak olan batarya rakiplerine kıyasla daha uzun menzil avantajı sağlayacak.

Yerli Otomobil Bataryasının Sahip Olacağı Özellikler

Geçtiğimiz aylarda Gebze Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirilen bir etkinlik esnasında yerli ve milli elektrikli otomobil tanıtılmıştı. 0'dan 100 km'ye 4.8 saniyede ve 7.6 saniyede ulaşabildiği belirtilen yerli otomobil, yarım saatte şarj olabiliyor. Dikiz aynası yerine bir kameranın yer aldığı yerli elektrikli araçta herhangi bir arıza yaşandığı takdirde ekipler araca uzaktan müdahale edebilecek.

Geçtiğimiz hafta yerli otomobil bataryası için Farasis ile anlaşma yapıldığı duyurulmuştu. Twitter hesabı üzerinden "Planlarımız doğrultusunda adım adım ilerliyoruz. Dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis ile yaptığımız anlaşmaya göre batarya modülü ve paketini Türkiye’de üreteceğiz" ifadeleri yer almıştı.

Türkiye’nin Otomobili resmi Twitter hesabı üzerinden çok sayıda insan tarafından merakla beklenen elektrikli yerli otomobilde kullanılacak bataryanın özellikleri ile ilgili oldukça önemli bilgiler paylaşıldı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan bilgilere göre yerli arabada kullanılacak batarya rakiplerine kıyasla daha uzun menzil avantajı sağlayacak. Lityum – iyon bataryasında enerji ve güç yoğunluğunu optimize eden NMC (Nikel Manganez Kobalt Oksit) katodu kullanılacağı belirtildi.

Farasis’in geliştirdiği NMC 811 kimyası Nikel oranı açısından zengin olduğu ifade edildi. Bataryanın mdüllerinde enerji yoğunluğu yüksek kesecik (pouch) tipi hücreler kullanılacak. Alüminyum muhafazalı kompakt modüller ile yüksek yapısal dayanık sağlanacak. Yapılan açıklamaya göre yerli otomobil 300+ ve 500+ km menzile sahip olacak ve 30 dakikanın altında yüzde 80’e kadar şarj edilebilecek. Yerli otomobil bataryasının modüler yapısı sayesinde enerji depolama başta olmak üzere farklı sektörlerdeki birçok uygulamada kullanılabilecek.

Yerli Otomobil Ne Zaman Çıkacak?

Geçtiğimiz aylarda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Planlandığı gibi 2022'nin sonunda biz bu araçları yollarda göreceğimize inanıyoruz. Türkiye'nin Otomobilini gururla Türkiye'nin yollarında görebileceğiz. Tabiki bir avantajı olacak ama dünya ile rakabet edebilecek bir fiyat politikası uygulamak üzerede arkadaşlarımız çalışıyorlar. Ama bugünden şöyle olacak böyle olacak demek doğru olmaz. Bu elektrikli bir araç çok büyük bir avantaj sağlıyor. Şarj istasyonları şuandaki ihtiyaçların çok çok üzerinde çok çeşitli lokasyonlarda var. Sınıfındaki rekabetçi bir araç olmasını diliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.