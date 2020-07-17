Yerli Otomobil Fabrikasına İsminizi Yazdırın: TOGG #YenilikteBenDeVarım

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yenilikte Ben De Varım isimli kampanya başlattı.Yenilikte Ben De Varım kampanyası ile yerli otomobil fabrikasının temeline özel bir kapsül ile isimler yerleştirilecek. Peki yerli otomobil fabrikası temeline isim yazdırma nasıl yapılacak? İşte detaylar.

Yerli Otomobil Fabrikası Temeline İsim Yazdırma Nasıl Yapılır?

Yerli otomobil fabrikası temeline isim yazdırmak için özel bir internet sitesi hazırlandı. İnternet sitesi üzerinden isminizi fabrika temellerine yazdırabilmektesiniz. Tamindir.com olarak bizler de ismimizi bu tarihi ana iz bırakmak için yazdırdık. 18 Temmuz'da yazılan tüm isimler bir kapsülde yerini alacak ve inşaat temeline yerleştirilecek.

Türkiye’de mobilite ekosistemini kurmak üzere çıktığımız ‘Yeni Lige Yolculuk’ bir sonraki adıma hazır. #YenilikteBenDeVarım demek için geri sayım başlıyor.https://t.co/91gGegKFNx #TOGG pic.twitter.com/yMT9cyFcV6 — Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) July 16, 2020

Burada yer alan bağlantıdan isminizi yazdırmak için internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Fabrika Bursa'nın Gemlik ilçesine inşa edilecek.

Yerli otomobil fabrikasının arazisi denize sıfır ve hemen yanında liman bulunmakta. Bu liman sayesinde araçların sevk edilmesinin kolayca yapılabileceği söylenmekte. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından komple yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 22 milyar lira olacak.

Elektrikli otomobil üretiminin 5 modelde yılda 175 bin adet olması beklenmekte. Yerli otomobil üretim tesisinde 4 bin 323 kişi istihdam edilecek ve bu kişilerin 300'ü nitelikli personel olacak.

En yeni ve en güncel haberlere sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.