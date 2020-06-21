Bakan Varank Açıkladı: Yerli Otomobil Ne Zaman Çıkacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, katıldığı bir televizyon programında merakla beklenen yerli otomobil ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Peki, yerli otomobil ne zaman çıkacak? Yerli otomobil çıkış tarihi ile iligli detaylar haberimizde.

Yerli Otomobil Ne Zaman Çıkacak?

Geçtiğimiz aylarda yerli otomobil, Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenen bir etkinlikte tanıtılmıştı. Etkinlikte yüzde yüz elektrikli olan yerli otomobilin özellikleri ve fiyatı da belli olmuştu. Tanıtıldığı günden itibaren büyük bir heyecan uyandıran yerli otomobil merakla bekleniyor. Bir televizyon programına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan yerli otomobil ile ilgili çok önemli açıklamalar yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin Otomobili projesini bizi bir yerden bir yere götürecek sadece bir araç üretme projesi olarak görmüyoruz. Biz aslında dünyada değişen otomobil enstitüsünde bir fırsat penceresi olarak görüyoruz. Türkiye'yi dünya otomobil piyasasına sokacak bir proje olarak görüyoruz. Dolayısıyla biz bu projeyi katma değerli ekonomi üreten gelecekteki planlamalarda çok önemli bir yere oturtuyoruz. Tabiki bir kaç haftalık sarkmalar olabilir" dedi.

Yerli otomobilin çıkış tarihi ile ilgili açıklama yapan Bakan Varank, "Şu anda proje planlandığı şekilde devam ediyor. Fabrika ile ilgili zeminde beklenilenden biraz daha fazla çalışma olacak yakında temellerinin atılmasını bekliyoruz. Planlandığı gibi 2022'nin sonunda biz bu araçları yollarda göreceğimize inanıyoruz. Türkiye'nin Otomobilini gururla Türkiye'nin yollarında görebileceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Varank, "Tabiki bir avantajı olacak ama dünya ile rakabet edebilecek bir fiyat politikası uygulamak üzerede arkadaşlarımız çalışıyorlar. Ama bugünden şöyle olacak böyle olacak demek doğru olmaz. Bu elektrikli bir araç çok büyük bir avantaj sağlıyor. Şarj istasyonları şuandaki ihtiyaçların çok çok üzerinde çok çeşitli lokasyonlarda var. Sınıfındaki rekabetçi bir araç olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.