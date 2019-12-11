Yerli Otomobili Ferrari Tasarımcısı Tasarladı!

Yerli otomobil hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Yerli otomobili tasarlayan şirketin kim olduğu ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yerli Otomobili Tanıtacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın test sürüşü ile tanıtacağı yerli otomobili Ferrari ve Lamborghini'nin de tasarımcısı olan İtalyan Pininfarina şirketinin tasarladığı ortaya çıktı. Merakla beklenen yerli otomobili görmemize çok az bir zaman kaldı. Yerli otomobilin 14 Aralık 2019 Cumartesi günü tanıtılması bekleniyor.

Yerli otomobil CEO'su Gürcan Karakaş yaptığı açıklamalarda Aralık ayına işaret etmişti. Geçtiğimiz günlerde yerli otomobilde navigasyon cihazı yerine artırılmış gerçeklik ile görüntüleme teknolojisinin kullanılacağını açıklanmıştı. Gürcan Karakaş konu hakkında şunları söylemişti:

"Otomobil içerisinde navigasyon cihazı ihtiyacını tamamen ortadan kaldıracak bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Artırılmış gerçeklik ile görüntüleme teknolojisinin kullanılacağı bu sistem, şu anda çözüm olarak piyasada yok. İmalatı yetiştirebilirsek ilk SUV modelimiz çıktığında, yetiştiremezsek bir yıl sonrasına bu sistemi araçlarımızda kullanmayı hedefliyoruz. Hakikaten yıkıcı anlamda bir sonuç olacak"

2022 yılında üretime başlanılması beklenen yerli otomobilin Gebze Bilişim Vadisi'nde tanıtılması bekleniyor. Yerli otomobil hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Tamindir.com'u takipte kalın!