Yerli Otomobilin Bataryası İçin Farasis İle Anlaşma Yapıldı

Tanıtıldığı ilk günden beri insanlarda büyük bir heyecan uyandıran yerli otomobil için oldukça önemli bir anlaşma yapıldı. Türkiye'nin Otomobili resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, yerli otomobilin bataryası için Farasis ile anlaşma yapıldığı duyuruldu. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile Farasis arasında imzalanan anlaşma sonucunda yerli elektrikli aracın batarya modülü ve paketi Türkiye'de üretilecek. İki firma arasında imzalanan anlaşma ile detaylar haberimizde.

Yerli Otomobilin Bataryası İçin Farasis İle İş Birliği Yapılacak

Geçtiğimiz aylarda yerli otomobil, Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenen etkinlikte tanıtılmıştı. Etkinlikte yüzde yüz elektrikli olan yerli otomobilin özellikleri ve fiyatı da belli olmuştu. 0'dan 100 km'ye 4.8 saniyede ve 7.6 saniyede ulaşabildiği belirtilen yerli otomobil, yarım saatte şarj olabiliyor. Dikiz aynası yerine bir kameranın yer aldığı yerli elektrikli araçta herhangi bir arıza yaşandığı takdirde ekipler araca uzaktan müdahale edebilecek. Tanıtıldığı günden itibaren büyük bir heyecan uyandıran yerli otomobil merakla bekleniyor.

Türkiye'nin Otomobili resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, yerli otomobilin bataryası için Farasis ile anlaşma yapıldığı duyuruldu. Twitter hesabı üzerinden "Planlarımız doğrultusunda adım adım ilerliyoruz. Dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis ile yaptığımız anlaşmaya göre batarya modülü ve paketini Türkiye’de üreteceğiz" ifadeleri yer aldı.

Twitter üzerinden yerli otomobilin bataryası ile ilgili yapılan açıklamada, "Batarya tedarikinin yanında imzaladığımız kapsamlı niyet mektubu çerçevesinde Türkiye ve çevresindeki ülkeler için enerji depolama çözümlerini bir ortak girişim şirketi çatısı altında sunarak iş birliğini genişleteceğiz. Farasis ile kuracağımız ortak girişim şirketiyle Türkiye’de batarya modülü ve paketinin yanında batarya kimyası ve hücresi konusunda yetkinliklerin gelişmesine de katkı sağlayacağız" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin Otomobili resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamalarda "İş ortağımız hakkında" başlıklı bir yazı da paylaşıldı. Paylaşılan yazıda Farasis şirketi ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. Farasis şirketinin kuruluşundan günümüze gerçekleştirdiği önemli adımların da yer aldığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Farasis Energy (Ganzhou) Ltd.'nin selefi olan Farasis Energy, Inc., 2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kuruldu. Enerji yoğunluğu ile öncü olan Li-ion pillerle Çin ve Avrupa'da yayıldı. Farklı pazarlarda geniş bir pil çözümleri portföyü sundu ve küresel müşteriler oluşturdu. Şirket, 3 küresel Ar-Ge merkezi ve 4.000'den fazla çalışanıyla şu anda BEV pazarı için en büyük kesecik (pouch) tipi hücre üreticilerinden biri. Batarya geliştirme, üretim ve kullanım ömrünün sonuna kadar tek elden enerji depolama çözümü sunabilmekte olan Farasis Avrupa'da yüzde 100 CO2 nötr fabrika kuran ilk pil hücresi üreticilerinden biridir"