Yerli Uçan Araba Tusi'nin Test Sürüşlerine Başlandı

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde yer alan Teknoloji Transfer Ofisi'nde (TTO) Türk mühendisler ve öğrencileri bir süredir Tusi olarak adlandırdıkları yerli uçan araba projesi üzerinde çalışıyorlardı. Karada ve havada gidebilen 100 kilogram ağırlığındaki Tusi isimli uçan arabanın test sürüşlerine başlandı. 80 kiloya sahip olan bir kişi Tusi üzerinden seyahat edebilecek.

Yerli Uçan Araba Tusi Özellikleri Neler?

Yerli uçan arabanın teknik özellikleri ile ilgili önemli bilgiler paylaşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nde görevli Ar-Ge Mühendisi Umut Uz, “Projeye 2018 yılında başladık, tasarım ve üretim aşamalarından sonra test sürüşlerine başladık. 6 motorlu altyapı üzerine kurulu aracın ağırlığı 100 kilodur, 80 kilodaki birini rahatlıkla seyahat ettirecek özellikte tasarladık. Test uçuşunda sağlıklı bir iniş sistemini ortaya çıkarabilmek tekerlekli yapısını ortadan kaldırdık. Uçan araba karada ve havada gidebilecek şekilde tasarlandı” ifadelerini kullandı.

Tusi olarak adlandırılan yerli uçan arabanın 30 kilometrelik bir uçuş menzili olduğunu belirten Umut Uz, “Karada ise yaklaşık 160 kilometrelik bir menzili var bu bağlamda da altyapısı iddialı. Elektrikli araç, karbon fiber gövde uçuş özelliğine sahip. 6 tane motor ile yaklaşık olarak 180 kiloluk bir itiş değerimiz mevcut, bataryalarımız yaklaşık olarak 2-2,5 saat süresince şarj oluyor ardından da 8-9 dakikalık bir uçuş süremiz mevcut, bu da bizim için 30 kilometrelik bir menzile tekabül ediyor” şeklinde konuştu.

Geliştirdikleri uçan otomobilin isminin neden Tusi olduğu ile ilgili açıklama yapan Uz, "Uçan arabamızın ismi ‘Tusi’ 13’üncü yüzyılda Fars bilim insanı Nasirüddin Tusi, İslam bilimi için çok önemliydi, bizde bu çalışmalarından esinlenerek aracımıza ‘Tusi’ ismini verdik. Ayrıca ülkemizde ve dünyada uçan araba projesi çokça geliştiriliyor, çalışmalar var. Bizlerde geleceğin teknolojisi olarak adlandırdığımız uçan araba teknolojisini şimdiden başlayıp geleceğe yön vermeyi planlıyoruz” dedi.

Ar-Ge Mühendisi Umut Uz, "Test uçuşlarımız 10 metre civarında gerçekleşiyor. Belli başlı limitin üstüne çıktığımız zaman havadaki rüzgar direnci devreye giriyor. İlk prototip olduğundan dolayı bizim için yeterli diyebilirim, istediğimiz sonuçlara ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti: