Yeşilçam Filmlerini Aratmayan Telefon Dolandırıcılığı

İstanbul, Aydın, Antalya ve Malatya’da, vatandaşlara gerçek telefon diyerek maket telefon satan 11 kişilik dolandırıcılık çetesi yakalandı. 21 vatandaşı toplamda 625 bin lira dolandıran çetenin yeşilçam filmlerindekine benzer bir yöntem kullandığı anlaşıldı. Ayrıca çetenin, tek bir vatandaştan 145 bin lira vurgun yaptığı ortaya çıktı.

Kalabalık sokaklarda hedef aldıkları kişilere yarı fiyatına akıllı telefon satacaklarını söyleyerek maket telefon veren çete, dolandırılan vatandaşların ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı. Liderliğini N.A.’nın yaptığı çetenin, eski yıllarda uygulanan bir dolandırıcılık yöntemini kullandığı belirlendi.

Polisin ulaştığı detaylara göre, bir çete üyesi yoldan geçen bir vatandaşa yanaşarak, yurt dışından telefon getirttiğini ve piyasa fiyatının çok altında satabileceğini söylüyor. İlk etapta gerçek telefon gösteren çete üyesi, vatandaşı ikna etmeye çalıştığı anda başka bir çete üyesi de normal bir vatandaş gibi onlara yaklaşarak “Ne kadar bu telefonlar?” diyerek pazarlığa başlıyor. Yapılan pazarlık sonucu diğer çete üyesi çekilirken, vatandaşa paket halinde maket telefon satışı gerçekleştiriliyor.

Soruşturmayı daha da derinleştiren ekipler, Antalya, Aydın ve Malatya'da benzer şekillerde dolandırıcılıkların yapıldığını tespit etti. Hatta Antalya’da bu çetenin tuzağına düşen bir vatandaşın, bankadan 145 bin lira kredi çektiği ve bu parayla gerçek telefon aldığını sanarak çeteden maket telefon satın aldığı ortaya çıktı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul, Antalya, Malatya ve Aydın'da çete üyelerine yönelik olarak eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamalarda, çetenin 21 vatandaşı benzer şekilde dolandırdığı ve toplamda 625 bin liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.