Yetişkin İçerikli Siteden Stadyum İsim Hakkı için Milyon Dolarlık Teklif

BangBros isimli yetişkin içerik sitesi, Miami Heat Stadyumu'nun isimlendirme haklarını elde etmek için 10 milyon dolarlık bir anlaşma teklif etti. Eğer anlaşma sağlanırsa Miami Heat, bir sonraki maçını BangBros Center'da oynayabilir.

Miami Heat takımına ev sahipliği yapan ve kısaca AAA olarak bilinen American Airlines Arena, 1999 yılından bu yana kulübün evi oldu. Geçen yıl itibarıyla artık mekanın sponsorluğunu yenilemek istemediğini açıklayan American Airlines, yaklaşık 20 yıllık bu sürecin ardından sponsorluğu sona erdirdi.

Bu durumun ardından söz konusu salona sponsor olmak şirketler, birbirlerine karşı adeta teklif savaşına girdi. Eğer işler BangBros isimli yetişkin sitesinin istediği gibi giderse, Miami Heat bir sonraki maçını BangBros Center'da oynayabilir. Miami merkezli yetişkin sitesi, 10 yıllık isimlendirme hakkı için 10 milyon dolar teklif ettiğini açıkladı. Şirket attığı tweet ile birlikte bu salonu BangBros Center (BBC) olarak adlandırmak istediğini belirtti.

Gündemde kısa süreli de olsa eğlenceli bir konu olan bu teklif, şu an için pek mümkün gibi gözükmüyor. Şu an için göründüğü kadarıyla BangBros'un teklif ettiği yıllık 1 milyon doların, yaklaşık altı katını ödemek isteyen şirketler bulunuyor. Tabii tek nedenin bu olmadığını da biliyorsunuz.