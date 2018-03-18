Norveçli beş kişilik bir ekip, internet sitelerinin yorum bölümlerine dadanan trolleri engellemek için Know2Comment adı verilen küçük ama etkili bir WordPress eklentisi geliştirdi.

Küçük bir ekip tarafından sadece birkaç saat içinde geliştirildiği söylenen WordPress eklentisinin, dünya çapında beklenmedik bir ilgiyle karşılandığı belirtilirken, Know2Comment eklentisinin çok basit bir mantıkla ortaya çıktığı belirtildi.

“Bu çok basit bir fikirdi.” diyen NHKbeta ekibinin geliştiricilerinden Ståle Grut, “Okuyuculardan yorum yapabilmeleri için yazıyı okuduklarını kanıtlamalarını istedik.” ifadelerini kullandı. Kısaca herhangi bir yazının altına yorum yapmak isteyen kullanıcılardan, o yazıyı tamamen okuduklarını kanıtlayacak birkaç soruyu cevaplamalarını isteyen bir eklenti yazıldı.

Bütün geliştirme aşamasının Norveçli yazılım şirketi NHK’nın internet sitesine gelen anlamsız yorumların ardından başladığı aktarılırken, NHKbeta ekibi işe yorum yapanlardan fikir almakla başladı. Yorum bölümü trollerden nasıl kurtarılır? sorusunu kendi takipçilerine soran ekip, etkili ve aktif yöneticiler gibi yanıtlar aldılar. Konu hakkında düşündükleri sırada akıllarına Know2Comment fikrinin geldiğini aktaran ekip, yorum yapmak isteyen kullanıcılara küçük sorular sormaya başladıklarını söyledi.

Örneğin; şu an okuduğunuz bu habere yorum yapmanız için ‘Know2Comment nedir?’, ‘NHK hangi ülkede bulur?’, ‘Know2Comment’in geliştiricileri nerelidir?’ gibi sorular sormaya başlayan NHKbeta, ardından birkaç saatlik çalışmanın ardından bunu WordPress eklentisi olarak kullanılabilir hale getirmeyi başardılar. Ayrıca Know2Comment’in açık kaynak kodlu olduğunu söyleyen NHK, ilerleyen dönemlerde eklentinin geliştirilerek, bütün internet alemine yayılabileceğini kaydettiler.