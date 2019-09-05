YouTube'a Çocuk Güvenliği İhlalinden Dolayı 170 Milyon Dolar Ceza

YouTube her ne kadar milyonlarca çocuk izleyiciye sahip olsa da çocuklarla zor bir yıl geçirdi. Google, yalnızca çocuklara yönelik içeriklerle ilgili endişeleri ortaya koymakla kalmadı aynı zamanda çocuk gizliliği yasasını ihlal ettiğinden dolayı para cezasına çarptırıldı.

Federal Ticaret Komisyonu, YouTube’un Çocukların Çevrimiçi Gizlilik Koruma Yasasını (Coppa) ihlal ettiğini belirterek Google'a 170 milyon dolar ceza vereceğini açıkladı. 136 milyon dolarlık kısım FTC'ye ödenecekken geri kalan 34 milyon dolar da New York Başsavcılığı'na benzer bir şikayetten dolayı verilecek.

Coppa yasasına göre 12 yaş altındaki çocuklarla ilgili kişisel verilerin toplanması ve kullanılması konusunda bazı kısıtlamalar bulunuyor. Genç kullanıcılardan veri toplayan web sitelerinin, uygulamalar ve dijital platformların, gizlilik politikası yayınlamaları ve ebeveynlerinin onaylaması, ebeveynlere çocuklarının bilgilerini üçüncü şahıslarla paylaşmasını engelleme seçeneği sunması gerekmektedir. Ancak YouTube'un bu tarz bir izin almadan her yaştan kişiye aynı videoları izlettiği vurgulandı.

FTC tarafından yapılan açıklamada YouTube'da hesap açmadan izlenebilen videolara yaş sınırı koyulmadığı ifade edildi. Yani çocuklar bunları görebilir ve yaşına uygun olmayan videoları kolayca izleyebilir. YouTube'daki binlerce videoda yaş sınırılaması olmadığı ve bundan dolayı çocukların tehlikede olduğu vurgulandı.

"YouTube Kullanıcıları En Az 13 Yaşında"

Ancak Google ise FTC’ye verdiği postada, YouTube’da 13 yaşından küçük kullanıcılar olmadığını, platformun genel izleyici kitlesine ulaştığını ve bu nedenle çocuklara yönelik hiçbir içeriğe yer verilmediğini söyledi. Yani Google'a göre YouTube'un Coppa'ya uyması zaten gerekmiyor.