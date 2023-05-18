YouTube'a Atlanamayan 30 Saniyelik Reklamlar Geliyor!

Reklamlardan kaçınmak için ödeme yapmıyorsanız, TV'nizde YouTube izlemek daha sinir bozucu hâle gelmek üzere. Çarşamba günü YouTube Brandcast etkinliğinde duyurulduğu üzere, YouTube yakında TV'lerde izlenen içeriklere 30 saniyelik atlanamayan reklamlar ekleyecek.

YouTube, izleyicilerin art arda 15 saniyelik iki reklam yerine 30 saniyelik tek bir reklam göreceğini söylüyor ancak bu daha kısa reklamların tamamen ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor.

30 saniyelik reklamlar, YouTube içeriğinin en iyi %5'ini hedefleyen seçilmiş bir reklam platformu olan YouTube Select aracılığıyla reklamverenlere sunulacak. YouTube, YouTube Select gösterimlerinin %70'inin TV'lerden geldiğini ve bu nedenle daha uzun reklamlar için ideal bir platform olduğunu iddia ediyor.

YouTube'un Yeni Atlanamayan Reklamları Nasıl Çalışacak?

YouTube CEO'su Neal Mohan, Brandcast etkinliğinde yaptığı konuşmada "İzleyiciler giderek daha fazla evlerindeki en büyük ekrandan YouTube'a giriyor." dedi

YouTube ayrıca izleyici bağlı bir TV'de bir videoyu duraklattığında görünen reklamları test etmeye başlayacağını duyurdu. Hulu'nun birkaç yıl önce kullanıma sunduğu duraklatma reklamı özelliğine benzeyen bu özellik YouTube tarafından "duraklatma deneyimleri" olarak adlandırıldı. AdWeek tarafından yayınlanan örnek görüntüye bakılırsa YouTube'un duraklatma reklamları videonun etrafında bir banner olarak görünecek ve "kapat" düğmesi seçilerek kaldırılabilecek.

YouTube, bu değişikliklerin (30 saniyelik atlanamayan reklamlar ve duraklatma reklamları) ne zaman yayınlanacağını şimdilik belirtmedi.