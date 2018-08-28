YouTube'da Ne Kadar Süre Video İzlediğinizi Görebileceksiniz

Dünyanın en popüler video ağı YouTube, aldığı yeni bir özellik kapsamında kullanıcılarına rapor sunacak. Bundan böyle YouTube üzerinde hangi gün ne kadar süre video izlediyseniz, dakika olarak görebilecek ve kendinizi kontrol edebileceksiniz.

Google tarafından alınan kararla birlikte internet ve sosyal medya bağımlılığıına karşı savaş başladığını söyleyebiliriz. Bu savaşı YouTube aracılığıyla sürdüren Google, kullanıcılarına video izleme sürelerini sunacak ve böylelikle YouTube üzerinde aşırı derecede aktif olanları uyaracak.

“Amacımız, YouTube'da geçirilen zamanın daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır, böylece YouTube'un hayatınıza en iyi şekilde nasıl uyum sağladığına dair bilinçli kararlar verebilirsiniz" şeklinde ifadelerde bulunan YouTube blogunda, bu verilerin yalnızca video sürelerini kapsayacağı belirtildi. Yani YouTube Music ve YouTube TV gibi platformlardaki izlenmeleri göstermeyecek olan şirketin, günlük veya haftalık veriler sunacağını söylemek gerekiyor.

Ayrıca yeni özellik kapsamında her zamanki YouTube bildirimlerinizi, seçtiğiniz bir zamanda ve günde bir kez özet halinde alabileceğiniz de belirtildi. Normal ayarlarda akşam 10 ila sabah 6 arasında bildirim vermeyecek olan YouTube'un bu saat dilimini istediğiniz gibi kişiselleştirebileceğinizi unutmayın. Yeni özelliği kullanmak için kullanıcı ayarlarına gitmeniz yeterli olacak.