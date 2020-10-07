YouTube Deneysel Özellikleri Test Etmek Ücretli Oluyor!

Dünyanın en büyük ikinci arama motoru olarak görülen ve dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan YouTube deneysel özellikleri yalnızca premium abonelere özel bir hale getiriyor. YouTube tarafından paylaşılan bilgilere göre test aşamasında olan özellikler, şirket tarafından alınan kararla birlikte sadece premium abonelere sunulacak. Premium kullanıcıları, kendilerine sunulan deneysel özellikleri istediği gibi test edebilecek. İşte detaylar!

YouTube Deneysel Özellikleri Premium Abonelere Özel Oluyor

YouTube, bir süre önce video paylaşım platformuna yeni bir abonelik sisteminin geldiğini duyurmuştu. Video paylaşım platformuna gelen yeni abonelik planını satın alan kullanıcılar, video paylaşım platformuna verdiği para karşılığında reklam izlememe gibi belli başlı avantajlara sahip olmuştu. YouTube, video paylaşım platformuna abonelik sisteminin gelmesinden bu yana premium aboneliğin avantajlarını hemen hemen her videonun başlangıcında kullanıcılara göstermeye devam etti.

Video paylaşım platformunun premium abonelik planı için yaptığı son düzenleme, deneysel özellikleri yani YouTube'un üzerinde çalıştığı özellikleri test etme işleminin premium abonelere özel hale gelmesi oldu. YouTube tarafından alınan bu karar doğrultusunda video paylaşım platformunda ücretli abonelik paketi satın alan kullanıcılar artık video paylaşım platformuna getirilmesi planlanan özellikleri önceden test etme imkanına sahip olacak.

YouTube deneysel özellikleri, şirket bu şekilde bir karar almadan önce rastgele kullanıcılara ve beta sürümünü kullanan kişiler tarafından test ediliyor ve şirkete gönderilen raporlarla beraber özellikte yer alan hata ve benzeri unsurlar tespit ediliyordu. YouTube'un üzerinde çalıştığı özelliklerin büyük bir kısmı muhtemelen bu şekilde devam edecektir çünkü özelliklerde yer alan hataların tespit edilmesi için şirket zaman zaman çok daha büyük bir test ekibine ihtiyaç duyabiliyor.

Premium kullanıcılara sunulan özelliklerin içerisinde reklamsız video izleme, YouTube Music hizmetini kullanma, videoları arka planda kullanma gbi özellikler bulunuyor. YouTube'un üzerinde çalıştığı özellikler video paylaşım platformuna gelmeden önce test etme imkanı büyük bir olasılıkla kullanıcıları ücretli abonelik satın almaya teşvik etmek için yeterli olmayacaktır ancak abonelik paketini devamlı olarak satın alan kullanıcılarıa güzel bir avantaj olabilir.