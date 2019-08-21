YouTube 'Doğrudan Mesajlaşma' Özelliğini Kaldırıyor

YouTube’un 'doğrudan mesajlaşma' özelliği, Google’ın en popüler sohbet yöntemi sayılmaz ancak yine de platformda video paylaşımı yapmak için pratik bir yöntem olduğu söylenebilir (özellikle mobil cihazlarda).

Platformun bu özelliği muhtemelen çok fazla kullanılmadı çünkü şirket özelliği sonlandırmaya karar verdi. Bir YouTube destek sayfası, video paylaşım platformunun 18 Eylül'den sonra yerel mesajlaşma işlevini kaldırmaya hazırlandığını ortaya çıkardı.

YouTube, 'doğrudan mesajlaşma' özelliğini sonlandırma kararının nedenleriyle ilgili detay vermedi ancak platformun yorum bölümünü geliştirmeye odaklanacaklarını belirten açıklamada, "Önceliklerimizi sürekli olarak yeniden değerlendiriyoruz ve genel konuşmaları iyileştirmeye odaklanırken YouTube'un doğrudan mesajlaşma özelliğini durdurmaya karar verdik." ifadelerine yer verildi.

Bu açıklamanın, gelecekte YouTube’da yorumlar bölümü için daha iyi denetim özellikleri ve daha iyi araçlar göreceğimiz anlamına geldiğini umuyoruz.

YouTube, halihazırda 'sosyal ağ simgesine' tıklayarak videoları doğrudan web sitesinden paylaşabileceğinizi söylüyor. Ancak masaüstündeyseniz, bağlantıları istediğiniz zaman istediğiniz mesajlaşma uygulamasına kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.