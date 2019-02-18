YouTube, Düz Dünya Teorisi’nin Yayılmasına Yardımcı Oluyor!

Yeni bir araştırmaya göre, Dünya’nın düz olduğuna inanan insanların sayısındaki artışın en önemli nedenlerinden bir tanesi de YouTube.

Tarih tekerrürden ibarettir sözü, Dünya’nın düz olduğuna dair teorilerin artarak devam ettiği şu günlerde doğruluğunu bir kez daha kanıtlıyor. Düz Dünya Teorisi'ni savunanlar gezegenimizin tabak gibi dümdüz olduğunu söylüyor. Tıpkı, 2200 yıl önceki insanlar gibi.

Texas Teknoloji Üniversitesi’nden Fen Bilimleri İletişim Profesörü Asheley Landrum’un yaptığı araştırma, Düz Dünya Teorisi’nin son dönemde büyük bir taraftar kitlesi kazandığına işaret ediyor.

Gerçekten de her zamankinden daha fazla insan Düz Dünya Teorisi’ne inanıyor. Google’da “düz dünya” aramaları son beş yılda büyük ölçüde arttı ve bu teoriye inanan insanları tek çatı altında toplayan dernekler kurulmaya başlandı.

Landrum, Düz Dünya Teorisi hakkında düzenlenen toplantılara katılan 30 kişiyle röportaj yaptı ve bir tanesinin dışında diğer herkesin YouTube’da komplo teorilerini destekleyen videoları izledikten sonra dünyanın düz olduğuna inandıklarını tespit etti.

Landrum, Düz Dünya Teorisi’nin taraftar kazanmasından dolayı YouTube’u açıkça suçlamamasına rağmen, Google’ın bilimsel olarak yanlış fikirlerin yayılmasını engellemek için daha fazla şey yapabileceğine inanıyor.

Texas Teknoloji Üniversitesi’ndeki araştırmaya öncülük eden Landrum “YouTube’da birçok yararlı bilgi olduğu gibi, birçok da yanlış bilgi var” diyor.

YouTube’daki en popüler Düz Dünya Teorisi videolarından birinin, “Dünya'nın dönen bir top olmadığının 200 kanıtı” olduğunu söyleyen Landrum, söz konusu videoda kutsal kitaplardan, bilimsel eğilimlere kadar pek çok zihniyete hitap eden argümanlar sunulduğuna dikkat çekiyor.

Landrum, bilim insanlarını ve araştırmacıları, komplo teorileri ile mücadele etmek için YouTube’da kendi videolarını oluşturmaya çağırdı: “YouTube’un, Dünya'nın neden düz olduğunu söyleyen videolarla dolu olmasını istemiyoruz. Bu nedenlerin gerçek olmadığını belirten başka videolara ihtiyacımız var”

Google, yanlış bilgilerin YouTube’da yayılmasını engellemek için daha fazla mücadele edebileceklerini kabul ederken, kullanıcıların yanlış yönlendirilmesini engelleyecek yeni algoritmalar üzerinde çalıştıklarını açıkladı.