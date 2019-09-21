YouTube Geri Adım Attı: CEO Özür Diledi

Milyarlarca kişinin kullandığı YouTube platformu, genellikle reklam politikaları nedeniyle şikayet alıyordu. Platformun son dönemlerde şikayet aldığı konu ise biraz daha farklılaşmaya başladı. İşte YouTube platformu ile ilgili haberimizin detayları.

Birçok internet sitesine veya uygulamaya giriş yaparken, genellikle güvenlik önlemlerini üst düzeyde tutmaya çalışırlar. Bu tür üst düzey güvenlik önlemleri içerisinde doğrulama yapmak en çok tercih edilenler arasında yer alır. YouTube mevcut doğrulama kriterlerini değiştirerek birçok kişinin doğrulanmamış hesaba sahip olmasına neden oldu.

YouTube doğrulama kriterleri mağduriyet yarattı

YouTube'un CEO'su Susan Wojcicki, doğrulama kriterleri ile ilgili ortaya çıkan değişiklik mağduriyetini fark etti. Hem sosyal medya hesaplarından hem de e-mail yoluyla platforma şikayette bulunan kullanıcılar, hızlıca dikkate alındı.

YouTube'un CEO'su Susan Wojcicki, "Doğrulama rozetinin sizler için ne kadar değerli olduğunu net bir şekilde anladık. Hâlihazırda doğrulaması bulunan kanallar, hiçbir itirazda bulunmadan yollarına bu şekilde devam edecek" şeklinde ifadeler kullanarak birçok kişiyi rahatlattı.

100.000 abone ve üzeri kanalların doğrulama ile ilgili başvuru yapabileceğini ifade eden CEO, yeni abonelerin farklı doğrulama kriterlerine sahip olacağını ifade etti. Böylece eski abonelerin yeniden doğrulama işlemi yapmasına gerek olmadığı ortaya çıktı. Yeni doğrulama kriterlerine bakıldığında, aslında hiç de kolay olmadığını söyleyebiliriz. YouTube tarafından geliştirilen bu yeni doğrulama politikası ile ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.