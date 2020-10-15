YouTube Koronavirüs Aşısı Hakkında Yanlış Bilgi İçeren Videoları Kaldıracak

Yeni tip koronavirüs salgını sürecinde özellikle sosyal medya platformlarında ve video paylaşım platformu YouTube'da insanların hayatlarını kaybetmesine neden olabilecek çok sayıda yanlış bilgi paylaşılıyor. Sosyal medya platformları yanlış bilgilerin önüne geçebilmek için bazı adımlar atıyor. Facebook'un ardından video paylaşım platformu YouTube da yanlış bilgilerin önüne geçmek için bir hamle yaptı. Alınan karar neticesinde YouTube koronavirüs aşısı hakkında yanlış bilgi içeren videoları kaldıracak. Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

YouTube Koronavirüs Aşısı Hakkında Yanlış Bilgi Veren Videoları Silecek

COVID-19 aşısı ile ilgili yanlış bilgiler özellikle sosyal medya platformlarında ve video paylaşım platformu YouTube'da çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Sosyal medya devi Facebook, dün aşı karşıtı reklamları yasaklama kararı almıştı. Milyonlarca kullanıcıya sahip olan video paylaşım platformu YouTube koronavirüs aşısı ile ilgili yanlış bilgileri önlemek için bir adım atıyor. Şirket, COVID-19 Tıbbi Yanlış Bilgilendirme Politikası'nda birtakım yeni kurallar ekledi.

YouTube koronavirüs aşısı hakkında yanlış bilgi içeren videoları kaldıracak. Yeni politika, YouTube'un koronavirüs aşıları ile ilgili "yerel sağlık yetkililerinin veya Dünya Sağlık Örgütü'nün uzman fikir birliğiyle çelişen" doğrulanmamış iddiaları kaldırabileceği belirtildi. Böylece YouTube videolarında yer alan bilgiler, insanların yeni tip koronavirüs aşısı ile ilgili yanlış bilgilere sahip olmasının önüne geçilecek.

Popüler video paylaşım platformu YouTube'da yeni tip koronavirüs aşısı ile ilgili pek çok yanlış bilgi yer alıyor. YouTube, yeni eklediği kurallar ile beraber yanlış bilgi içeren videolara izin vermeyecek. Örneğin, aşının kısırlığa neden olduğu ya da insanların ölümüne sebep olabileceği gibi yanlış bilgiler içeren videolar, YouTube platformundan kaldırılacak. Hatta bazı videolarda aşı yaptıranlara mikroçiplerin yerleştirileceği gibi komplo teorileri de yer alıyor.

YouTube, Şubat ayından bu zamana kadar yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili yanlış bilgi içeren 200 binden fazla videoyu kaldırdı. Yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra YouTube, COVID-19 ile ilgili içerikleri hassas bir konu olarak nitelendirdi çünkü insanların hayatını kaybetmesine neden olabilecek çok sayıda COVID-19 ile ilgili yanlış bilgi yer alıyor. Bu sebepten ötürü YouTube, Facebook gibi platformlar yanlış bilgileri önlemek için birtakım adımlar atıyor.