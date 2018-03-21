YouTube, Masaüstünden Canlı Yayın Özelliğini Duyurdu

Geçtiğimiz ay canlı yayınlarda otomatik olarak İngilizce altyazı ekleme desteğini sunan YouTube, kullanıcı deneyimini geliştirmeye devam ediyor. Popüler video paylaşım platformu, artık kullanıcıların ek yazılıma ihtiyaç duyulmadan masaüstünden canlı yayın yapabileceklerini açıkladı.

YouTube kullanıcıları, masaüstünden canlı yayın yapmak istediklerinde belli başlı encoder yazılımları yüklemek zorunda kalıyordu. Canlı içerik üretmek isteyen kullanıcıları üçüncü taraf yazılımlara iten YouTube, yeni özelliği ile birlikte bu zorunluluğu ortadan kaldırıyor.

Bugün itibarıyla kullanıma sunulan özellik, kullanıcıların masaüstünden canlı yayın yapabilmelerini sağlıyor. Şimdilik sadece Google Chrome tarayıcısında aktif olan özelliği kullanmak ise oldukça kolay.

Bunun için, www.youtube.com/webcam adresinden “Canlı yayını başlat” butonuna basarak herhangi encoder yazılımına ihtiyaç duymadan kolay ve hızlı bir şekilde canlı yayın başlatabilirsiniz.

Özelliğin, diğer internet tarayıcılarına da sunulması için çalışmaların devam ettiğini söyleyen YouTube ayrıca, akıllı telefonların kamera uygulamalarına direkt canlı yayın özelliğini entegre etmek için Asus, LG, Motorola, Nokia ve Samsung gibi dev üreticilerle iş birliği yapıyor.

Hem canlı içerik üretenlerin hem de izleyicilerin deneyimini geliştirmeye yönelik çok önemli adımlar atan YouTube, yakın zamanda Android kamera uygulamasında da iyileştirmelerin olabileceğini açıkladı.